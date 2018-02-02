Konut fabrikası Fikirtepe
Kentsel dönüşümün simgesi haline gelen Fikirtepe’de 23 projede satış devam ediyor. Bu projelerden 8’inde yaşam başladı. 7 konut projesi ise start almak için gün sayıyor
PRİM YAPACAK
Binlerce yeni konutun satışa sunulduğu Fikirtepe'de konut metrekare fiyatları 15 bin liraya kadar çıkıyor. Dijital gayrimenkul değerleme platformu endeksa. com'un verilerine göre; semtte ortalama konut satış metrekare fiyatı 6 bin 850 lira, ortalama konut fiyatı 688 bin lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 27 yıl. Uzmanlar, bölgede hızla ortaya çıkan konut stoğu nedeniyle bölgedeki fiyatların bugün olması gereken seviyede olmadığını vurguluyor. Tahminler, metrekare fiyatlarının birkaç yıl içinde 30 bin liranın üzerine çıkacağı yönünde. Bu durum, bölgenin önümüzdeki dönemde yüksek prim potansiyeline sahip olduğu şeklinde değerlendiriliyor.
BAKANLIK EL ATTI
Fikirtepe'de dönüşüm çalışmaları zaman zaman zora girse de ardı ardına yapılan yasal düzenlemelerle bölgedeki hak sahiplerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmeye çalışıldı. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe'de akamete uğrayan projelere el attı. Böylece Anka Yapı ve Vartaş'ın yarım kalan projelerine, İller Bankası ve Kiptaş ortaklığıyla devam kararı alındı.
YENİ SİTELER YOLDA
■ Fikirtepe'de birçok şirketin yeni proje hazırlıkları da tüm hzııyla devam ediyor. Teknik Yapı, Zirverbey parseli adını verdiği alanda bölgedeki üçüncü projesine bu yılın ilk çeyreğinde başlayacak. Babacan Holding de bu yıl inşaatına başlayacağı 2 adada toplam 2 bin 500 konut yapacak. CC Group, 18 dönümlük bir alanda 500 konut, Güral İnşaat ise 561 konut, 23 ofis, 35 home ofis ve mağazalar inşa edecek. Haldız İnşaat'ın bölgedeki ikinci projesi, Diagonal İstanbul adıyla lanse edilecek. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen Dumankaya'nın Fikirtepe'deki 2 adayı kapsayan projesi ise fon tarafından hayata geçirilecek.
Yavuz KARAMAN
Etiketler: kentsel dönüşüm , İstanbul , Türkiye
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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