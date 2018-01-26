Evde peşin fırsatı

İçinde bulunduğumuz dönemde barınma ihtiyacı olanların uygun fiyatlı her konuta yatırım yapabileceğini söyleyen Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan, kredi ile ev alacakların ise faiz oranları düşene kadar beklemelerini tavsiye etti
Son 4 ayda aylık yüzde 1.20'lerin üzerine çıkan konut kredi faizlerine rağmen enflasyon oranıyla paralel bir artış sergileyen konut fiyatları, peşin ödemeyle ev alacaklar için ciddi fırsatlar sunuyor. Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su AhmetKayhan, içinde bulunduğumuz dönemde barınma ihtiyacı olanların fiyatı uygun olan her konuta yatırım yapabileceğini belirterek, konut kredisi ile ev almak isteyenlerin ise faiz oranları düşene kadar beklemelerinin uygun olacağını söyledi.
'KONUT PAHALI'
Türkiye'de konut fiyatlarının kişisel gelirlere göre çok yüksek olduğunu hatırlatan Ahmet Kayhan, "Bu durumda aileler konut almak için belli oranda konut kredisi kullanmak zorunda kalıyor. Konut kredilerinin düşük maliyetli ve uzun vadeli verilebilmesi durumunda insanlar bu kredileri ödeyebiliyor" dedi. Kayhan, TürkiyeBankalar Birliği ve MerkezBankası'nın verilerine göre, 2.2 milyonkişinin, 200milyar liraya yaklaşan ölçekte konut kredisi kullandığını kaydetti. Konut kredisi faiz oranlarının Ocak-Eylül 2017 döneminde aylık ortalamayüzde 0.98 seviyesinde olduğunu anlatan Kayhan, şöyle konuştu: "Ancak özellikle son 4 ayda yüzde 1.10'ayaklaşan ve aşan oranlar gözlemliyoruz. Barınma amacıyla nakit kullanarak alım yapmak isteyenler uygun fiyatlı her konuta yatırım yapabilir. Ancak kredili işlem yapılacaksa, alıcıların mevcut faiz oranlarının düşmesini beklemelerinin daha uygun olacağını düşünüyorum."
'TALEP DÜŞECEK ' Ahmet Kayhan, 2017'de konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 11.87 ile enflasyon oranı kadar arttığını söyledi. Konut kredilerindeki yüksek faizin 2018 yılının ilk aylarında devam etmesi halinde, kredi ve konut talebini göreli olarak azaltacağını kaydeden Kayhan, bu yıl durağan bir piyasa olacağını, fiyat artış trendinin yine enflasyon beklentisine uygun gerçekleşeceğini vurguladı. Konutta reel getirinin sıfıra yakın olacağı tahminini dile getiren Kayhan, "Piyasaların durağanlaşması, konuta yatırım yapacakların sermaye kazancı ve kira getirisi beklentilerini tatmin etmeyecektir" açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.