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Ucuz konut için basit formül

Ucuz konut için aşırı lüksten ve kullanılmayan sosyal donatılardan kaçınmak gerektiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, emsal dışına çıkarılıp tercihli olarak satılacak otoparkların da daire maliyetini düşüreceğine dikkat çekti...

Ucuz konut için basit formül
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, konut almak isteyenlerin en önemli talebinin uygun metrekare birim maliyeti olduğunu belirterek, bu rakamı aşağıya çekmek için aşırı lüksten ve kullanılmayan sosyal donatılardan kaçınmanın yanı sıra otopark alanlarının emsal dışına çıkarılması gibi birçok formülün devreye sokulabileceğini söyledi. Ucuz konut için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini ifade eden Umut Durbakayım, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un ucuz konut üretilmesi için yaptığı çağrıya sonuna kadar destek verdiğini vurguladı. Markalı inşaat firmalarının tüketici tercihlerine ve sosyoekonomik şartlara çok hassas olduğunu söyleyen Durbakayım, 'lüks' kavramının farklı algılanmaması gerektiğini de vurguladı. Son 5 yıldır yapılan projelerdeki sosyal donatılarda aşırıya kaçanlar olduğunu hatırlatan Durbakayım, "Kullanılmayan sosyal alanların maliyeti, daire metrekare maliyetini yukarıya taşıdı" diye konuştu.



'ÖZVERİ ŞART'
Teknik Yapı'nın bu sorunu yıllardır dile getirdiğini anlatan Durbakayım, "Biz bu sorunun çözümünü yıllar önce bulduk ve uygulamaya koyduk. Sektördeki her kesimin de bu konuda özveride bulunması gerekiyor" dedi. Şirketin toplam maliyeti azaltmak için aidatları minimuma indiren ve daire fiyatlarının kat malikleri üzerindeki yükünü uzun vadede azaltan çözümü, hem Bağdat Caddesi'ndeki projelerinde hem de Emlak Konut GYO ile gerçekleştirdiği hasılat paylaşım projelerinde uyguladığını vurgulayan Durbakayım, şunları söyledi: "Her projemizde kiralanabilir alanlar üreterek, bu projenin ortak alanları olarak kat maliklerine sunuyoruz. Elde edilen kira gelirleriyle aidat giderlerini minimum seviyeye çekerek, uzun vadede daire metrekare fiyatlarını da aşağıya çekmiş oluyoruz. "

BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Daire fiyatlarını ulaşılabilir seviyeye çekmek için farklı öneriler ortaya koyduklarını dile getiren Umut Durbakayım, "Bunlardan biri de otopark alanlarının ortak alan vasfından çıkarılması, yani emsal dışına alınmasıyla her daireye ayrıca tahsis edilmesi. Böylece isteyen daireyi satın alırken otopark alanı için tercih kullanabilecek" dedi. Bu sisteme göre daire sahiplerinin otoparklarını dilediklerinde satabileceklerini ya da kiraya verebileceklerini vurgulayan Durbakayım, böylece bir taşla iki kuş vurularak hem daire maliyetinin düşürülebileceğine hem de trafik sorununa çözüm üretilmiş olacağına dikkat çekti


Yavuz KARAMAN
Etiketler:
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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