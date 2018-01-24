Ucuz konut için basit formül

Ucuz konut için aşırı lüksten ve kullanılmayan sosyal donatılardan kaçınmak gerektiğini ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, emsal dışına çıkarılıp tercihli olarak satılacak otoparkların da daire maliyetini düşüreceğine dikkat çekti...
Teknik Yapı YönetimKurulu Başkan Yardımcısı UmutDurbakayım, konut almak isteyenlerinen önemli talebinin uygun metrekarebirim maliyeti olduğunu belirterek, burakamı aşağıya çekmek için aşırı lükstenve kullanılmayan sosyal donatılardankaçınmanın yanı sıra otopark alanlarınınemsal dışına çıkarılması gibi birçokformülün devreye sokulabileceğinisöyledi. Ucuz konut için herkesinelini taşın altına sokması gerektiğiniifade eden Umut Durbakayım, EmlakKonut GYO Genel Müdürü MuratKurum'un ucuz konut üretilmesiiçin yaptığı çağrıya sonuna kadardestek verdiğini vurguladı. Markalıinşaat firmalarının tüketici tercihlerineve sosyoekonomik şartlara çok hassasolduğunu söyleyen Durbakayım,'lüks' kavramının farklı algılanmamasıgerektiğini de vurguladı. Son 5 yıldıryapılan projelerdeki sosyal donatılardaaşırıya kaçanlar olduğunu hatırlatanDurbakayım, "Kullanılmayan sosyalalanların maliyeti, daire metrekaremaliyetini yukarıya taşıdı" diye konuştu.
'ÖZVERİ ŞART'
Teknik Yapı'nın bu sorunu yıllardırdile getirdiğini anlatan Durbakayım,"Biz bu sorunun çözümünü yıllarönce bulduk ve uygulamaya koyduk.Sektördeki her kesimin de bu konudaözveride bulunması gerekiyor" dedi.Şirketin toplam maliyeti azaltmakiçin aidatları minimuma indirenve daire fiyatlarının kat malikleriüzerindeki yükünü uzun vadede azaltançözümü, hem Bağdat Caddesi'ndekiprojelerinde hem de Emlak Konut GYOile gerçekleştirdiği hasılat paylaşımprojelerinde uyguladığını vurgulayanDurbakayım, şunları söyledi:"Her projemizde kiralanabilir alanlarüreterek, bu projenin ortak alanlarıolarak kat maliklerine sunuyoruz.Elde edilen kira gelirleriyle aidatgiderlerini minimum seviyeyeçekerek, uzun vadede dairemetrekare fiyatlarını da aşağıyaçekmiş oluyoruz. "
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Daire fiyatlarını ulaşılabilir seviyeye çekmek için farklı öneriler ortaya koyduklarını dile getiren Umut Durbakayım, "Bunlardan biri de otopark alanlarının ortak alan vasfından çıkarılması, yani emsal dışına alınmasıyla her daireye ayrıca tahsis edilmesi. Böylece isteyen daireyi satın alırken otopark alanı için tercih kullanabilecek" dedi. Bu sisteme göre daire sahiplerinin otoparklarını dilediklerinde satabileceklerini ya da kiraya verebileceklerini vurgulayan Durbakayım, böylece bir taşla iki kuş vurularak hem daire maliyetinin düşürülebileceğine hem de trafik sorununa çözüm üretilmiş olacağına dikkat çekti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.