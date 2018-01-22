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Yeni tanıtıldı

Yeni VW Jetta tanıtıldı
Volkswagen'in ()kompakt sedan modeli Jetta, yenilenmiş haliyle 2018 Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. VW, yeni 'nın Avrupa'da satılma-yacağını açıkladı. Araç; Meksika'da yılın ilk çeyreğinde, ABD pazarında ise ikinci çeyreğinde sunulacak. 4.7 metrelik boyuyla eskisinden 43 mm daha uzun olan yeni Jetta, neredeyse Passat uzunluğunda ve bagaj hacmi de 510 litre.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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