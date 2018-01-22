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Fabia yenileniyor

Skoda Fabia yenileniyor
Skoda'nın küçük sınıftaki temsilcisi Fabia, kapsamlı bir yenilemeyle Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak. Burun yapısı tamamen yenilenen Fabia'da LED farlar ön planda. Ayrıca Fabia'da ilk kez LED arka stop lambaları da kullanılıyor. Simply Clever adı verilen akıllı çözümleriyle bilinen , yenilenen Fabia'da bu çözümlere yenilerini eklediğini de açıkladı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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