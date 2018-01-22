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’tan geleceğin crossover konsepti

Lexus’tan geleceğin crossover konsepti
Lexus, 2018 Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda ziyaretçileri yenilikçi bir konseptle daha buluşturdu. Detroit'te gerçekleştirilen fuarda sergilenen Lexus LF-1 Limitless konsepti, yeni lüks crossover segmentini simgeliyor ve markanın gelecek tasarım dilinden de izler taşıyor. 5014 mm'lik uzunluğuyla birlikte atletik bir tasarım sergileyen LF-1, alçak tavan çizgisi, 22 inç jantları, arkadan itişli sürüşü vurgulayan duruşuyla dikkat çekiyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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