Konutun getirisi borsa ve euroyu solladı

İstanbul'da gayrimenkul yatırımları son 10 yılda yatırımcısına borsa ve eurodan daha fazla kazandırdı. RE/MAXTürkiye'nin araştırmasına göre; gayrimenkul fiyatları 10 yıllık süreçte yüzde 174 artarken, borsa yatırımları yüzde 110, euro ise yüzde 163 getiri sağladı. Araştırmaya göre; gayrimenkul fiyatları, il genelinde olmasa da ilçe bazında dolara fark attı. Söz konusu dönemde dolar, yüzde 226 artış kaydederken, gayrimenkulde metrekare fiyatları Kadıköy'de yüzde 291, Beşiktaş'ta yüzde 288, Bakırköy'de yüzde 272, Sarıyer'de yüzde 259, Zeytinburnu'nda yüzde 241 ve Küçükçekmece'de yüzde 224 yükseldi. Ortalamanın üzerinde fiyat artışı yaşanan diğer ilçeler ise yüzde 222 ile Bağcılar, yüzde 212 ile Maltepe, yüzde 204 ile Kartal ve yüzde 180 ile Ümraniye oldu.
MİNİMUM RİSK
Sağladığı getiri ile gayrimenkulü sollayan altın ise son 10 yılda yüzde 398 artış kaydetti. RE/MAX Türkiye Yönetim KuruluDanışmanı Gökhan Karahan, finansal yatırım araçları içinde en yüksek getiriye sahip altının fiyatında bile yıl içinde yüzde 20'lik değişimler yaşanabildiğini ifade ederek, "Altınla karşılaştırdığımızda dahi gayrimenkul, en az riskli olan yatırım aracı diyebiliriz" dedi. İstanbul'un eski ve yerleşik ilçelerindeki yüzde 300'e yaklaşan getirinin, gayrimenkul sektörünü hâlâ çok cazip kıldığına dikkat çeken Karahan, Türkiye genelindeki gayrimenkul fiyatlarında da benzer bir durumun söz konusu olduğunu anlattı.
'BALON YOK'
Gayrimenkul yatırımının piyasalardaki dalgalanmalara karşı alternatif arayan yatırımcılar için güvenli birliman olduğunu vurgulayan Karahan, İstanbul'un en yüksek getiriye sahip ilçelerinde bile artış oranının, altın fiyatlarındaki çıkışın gerisinde kaldığını, bu nedenle konuttaiddia edildiğigibi bir balonsöz konusuolmadığını da sözlerine ekledi.
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