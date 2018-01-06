Ofisler tekrar yükselişe geçti

Son yıllarda büyük projelerin hayata geçirildiği İstanbul ofis piyasasında yeni bir hareketlenme dönemi başlıyor. Özellikle yatırım amaçlı gayrimenkul alanların, konuta göre daha istikrarlı ve yüksek kira getirisi nedeniyle tercih ettiği ofisler, 2017'yi son birkaç yılın üzerinde kiralama performansıyla kapattı. Bu da ofis piyasasının önümüzdeki dönemde yeni bir yükseliş dönemine gireceği şeklinde yorumlandı. 2014 yılından bu yana kiralama hacminde düşüş görülen İstanbul ofis piyasasında, geçen yıl 130 milyon metrekare kiralama gerçekleştirildi. Colliers International Türkiye'nin yayınladığı 4. Çeyrek 2017 İstanbul Ofis Piyasası raporunda, İstanbul A sınıfı ofis piyasasında, 2017'nin son çeyreğinde, yılın üçüncü çeyreğine göre ortalama kira rakamlarında ve boşluk oranlarında çarpıcı değişimler gözlendiği belirtiliyor. Güçlü bir İstanbul ofis piyasasında toplam kiralama işlemleri hacminin yıllık 200 bin ile 250 bin metrekare arasında olduğu belirtilen raporda, "2014 yılından sonra bu hacmin 100 bin metrekarelere kadar düştüğü, 2017 yılı toplamında ise kiralama işlemleri hacminin, geçmiş birkaç yılın üzerinde gerçekleşerek 130 bin metrekareye ulaştığı görüldü" ifadelerine yer veriliyor.



DOĞRU LOKASYON SATTIRDI

Aksun İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir, 2017 yılında ofis piyasasında yaşanan durgunluğun, yatırımların yavaşlaması ve projelerin firmaların ihtiyaçlarına uygun geliştirilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Doğru lokasyonda geliştirilen ofislerin ise satıldığını vurgulayan Akdemir, "Geçen yıl satışı yapılan ofislerin tamamı doğru lokasyonlarda. Bizim de Göztepe E-5 üstünde inşa ettiğimiz Business İstanbul'un ilk etabında yer alan 500 ofisin tamamına yakını satıldı" dedi.



DÜZENLİ GELİR SAĞLIYOR

Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, ofis projelerinin en kârlı yatırım olma özelliğiyle ön plana çıktığını belirterek, "Kira gelirine ihtiyacınız varsa önceliğiniz ofis projeleri olmalı" dedi. Ofis kiracısının, bir iş sahibi ve işini devam ettirmek mecburiyetinde olduğu için genelde ödemesini düzenli yaptığına dikkat çeken Yıldırım, tüm bu avantajları nedeniyle yatırım aracı olarak ofis projelerine olan ilginin son dönemde daha fazla olduğunu söyledi. Yıldırım, ofis yatırımlarının yüksek kira geliriyle, kendi kendisini ödeyebildiğini de sözlerine ekledi



Yavuz KARAMAN