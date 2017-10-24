Satış rekoru

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi firmalarından biri olan Nef, konut satışında yeni bir rekor daha kırdı. Son 3 yıldır konut satış adedi ve ciro bazındasektör lideri olan Nef, Çekmeköy'de yapılacak üç ayrı projenin ilk ayağı olan Nef Çamlıtepe'deki 474 konutuntamamını iki günde sattı. Projenin satış ofisine noter de gelirken, satışları yerinde tespit etti. Firma 2 gündeki satışlarda 260 milyon liralık ciroya ulaştı. Toplam proje değeri 1.2 milyar lira olan, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek Nef Çekmeköy'ün ilk ayağı olan Nef Çamlıtepe'de 1+1'den 4+1'e kadar farklı tiplerde, bahçeli, teraslı ve balkonlu 474 adet konut yer alıyor. Projede biyolojik göletler bulunuyor.
EKONOMİYE MORAL OLDU Nef İcra Kurulu BaşkanıErden Timur, İş GYO ile ortak gerçekleştirilen İnistanbul projesinin bir günlük rekor satışını tazelediklerini belirterek, "Bu satışı herhangi bir lansman yapmadan sadece eski müşterilerimize SMS vemail vasıtasıyla yaptığımız duyuru ile gerçekleştirdik. Sektörümüzde, bugünkü piyasa ve ekonomide böyle bir satış rekoruna imza atmamız bizim için büyük moral oldu. Böylece sektörümüzün hala çok güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Nef olarak yatırımcısına prim sağlayacak, hızla gelişen ve çekim merkezi haline gelen lokasyonlarda yaşam alanları geliştirmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bu başarının hem Türkiyeekonomisine hem de Nef'e duyulangüvenin en somut göstergelerindenbiri olduğunu söyleyen Erden Timur, Nef ve Fiba Grubu gibi iki önemli markanın bu projede bir araya gelmesinin önemine değindi.
YENİ PROJE YOLDA
Nef Çamlıtepe'de 279 bin liradan başlayan ödeme planları uygulanıyor. Ayrıca, 36 ay vadeli şirket finansmanı veya 120 ay vadeyle yüzde 0.99 oranla kredi kullandırılıyor. Nef'in Çekmeköy'deki ikinci projesi Nef Ormantepe de kısa süre sonra satışa çıkacak
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