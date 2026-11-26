Komitenin aynı gün yayımlanan toplantı tutanağına göre, dalgalanmaların bir piyasadan diğerine yayılması şu ana kadar sınırlı kaldı. İngiltere'nin finans sistemi de bu dönemde dayanıklılığını korudu.

İngiltere Merkez Bankası ( BoE ) bünyesindeki Finansal Politika Komitesi, 26 Kasım'da yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda temmuzdan bu yana küresel piyasalarda artan baskıları değerlendirdi. Komite, enerji piyasalarındaki sarsıntının, kamu borcuna ilişkin kaygıların ve yapay zekâ şirketlerine yönelik beklentilerdeki dalgalanmanın tahvil getirileri ile piyasa oynaklığını artırdığını belirtti.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ENERJİ FİYATLARINI YUKARI ÇEKTİ

Rapora göre, Orta Doğu'da süren çatışmalar temmuzdaki değerlendirmeden bu yana küresel enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini aksatmaya devam etti. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon baskısını güçlendirirken tahvil faizleri de yükseldi.

BoE raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin görünüm, belirsizliğini korurken Orta Doğu'daki gelişmelere ve bunların etkilerine karşı hassas olmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek faizler ve artan maliyetler bazı hanelerin bütçesini zorlarken kamu borcunun sürdürülebilirliği üzerindeki baskı da arttı. BoE, kamu borcunun millî gelire oranının dünya genelinde yükselmeye devam ettiğini, bunun da hükümetlerin yeni ekonomik şoklara müdahale alanını daralttığını kaydetti.

BULUT DEVLERİNİN TAHVİL İHRACINDA 305 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ

BoE'ye göre yapay zekâ yatırımları küresel büyümeyi destekliyor. Veri merkezi yatırımlarının hangi hızda ilerleyeceği ve bu harcamaların şirket kazançlarına ne ölçüde yansıyacağı konusundaki belirsizlik ise varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı artırıyor.

Financial Times'ın 26 Kasım'da BoE raporuna dayandırdığı haberine göre, büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerinin 2026'daki toplam tahvil ihracının 305 milyar doları aşması bekleniyor.

Raporda, "Bununla birlikte, yapay zeka finansmanının giderek karmaşık, döngüsel ve şeffaflıktan uzak bir biçimde hızla genişlemesi, küresel finansal sistemdeki karşılıklı bağımlılıkları derinleştirerek bir alandaki stresin diğerine yayılma olasılığını artırıyor." değerlendirmesine yer verildi.

BoE, yapay zekâ ajanları ve açık ağırlıklı modellerin gelişmesiyle siber ve operasyonel risklerin finansal istikrar açısından daha belirgin hâle geldiğini de bildirdi.