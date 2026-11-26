İngiltere Merkez Bankasından yapay zeka uyarısı! Küresel risk artıyor
İngiltere Merkez Bankası, Orta Doğu’daki çatışmaların, kamu borcu baskısının ve yapay zekâ şirketlerinin kazançlarına ilişkin dalgalı beklentilerin küresel finans sistemindeki kırılganlıkları aynı anda tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Banka, İngiltere’deki büyük bankaların sermaye yükümlülüklerini azaltacak düzenlemeler de önerdi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) bünyesindeki Finansal Politika Komitesi, 26 Kasım'da yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda temmuzdan bu yana küresel piyasalarda artan baskıları değerlendirdi. Komite, enerji piyasalarındaki sarsıntının, kamu borcuna ilişkin kaygıların ve yapay zekâ şirketlerine yönelik beklentilerdeki dalgalanmanın tahvil getirileri ile piyasa oynaklığını artırdığını belirtti.
Komitenin aynı gün yayımlanan toplantı tutanağına göre, dalgalanmaların bir piyasadan diğerine yayılması şu ana kadar sınırlı kaldı. İngiltere'nin finans sistemi de bu dönemde dayanıklılığını korudu.
ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ENERJİ FİYATLARINI YUKARI ÇEKTİ
Rapora göre, Orta Doğu'da süren çatışmalar temmuzdaki değerlendirmeden bu yana küresel enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini aksatmaya devam etti. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon baskısını güçlendirirken tahvil faizleri de yükseldi.
BoE raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin görünüm, belirsizliğini korurken Orta Doğu'daki gelişmelere ve bunların etkilerine karşı hassas olmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Yüksek faizler ve artan maliyetler bazı hanelerin bütçesini zorlarken kamu borcunun sürdürülebilirliği üzerindeki baskı da arttı. BoE, kamu borcunun millî gelire oranının dünya genelinde yükselmeye devam ettiğini, bunun da hükümetlerin yeni ekonomik şoklara müdahale alanını daralttığını kaydetti.
BULUT DEVLERİNİN TAHVİL İHRACINDA 305 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ
BoE'ye göre yapay zekâ yatırımları küresel büyümeyi destekliyor. Veri merkezi yatırımlarının hangi hızda ilerleyeceği ve bu harcamaların şirket kazançlarına ne ölçüde yansıyacağı konusundaki belirsizlik ise varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı artırıyor.
Financial Times'ın 26 Kasım'da BoE raporuna dayandırdığı haberine göre, büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerinin 2026'daki toplam tahvil ihracının 305 milyar doları aşması bekleniyor.
Raporda, "Bununla birlikte, yapay zeka finansmanının giderek karmaşık, döngüsel ve şeffaflıktan uzak bir biçimde hızla genişlemesi, küresel finansal sistemdeki karşılıklı bağımlılıkları derinleştirerek bir alandaki stresin diğerine yayılma olasılığını artırıyor." değerlendirmesine yer verildi.
BoE, yapay zekâ ajanları ve açık ağırlıklı modellerin gelişmesiyle siber ve operasyonel risklerin finansal istikrar açısından daha belirgin hâle geldiğini de bildirdi.
BÜYÜK BANKALARA 50 BAZ PUANLIK İNDİRİM ÖNERİSİ, YÜZDE 2'LİK TAMPON SABİT
İngiliz bankalarının güçlü sermaye ve likidite yapısını koruduğunu belirten Komite, ekonomik daralma dönemlerinde hanelere ve işletmelere kredi akışını desteklemek için kullanılan döngüsel sermaye tamponunu yüzde 2'de tuttu.
BoE, sermaye çerçevesine ilişkin incelemesini tamamlayarak risk bazlı sermaye ve kaldıraç kurallarında değişiklik önerdi. Öneriler uygulanırsa büyük İngiliz bankalarının normal dönemlerdeki bağlayıcı ana sermaye yükümlülüğü, risk ağırlıklı varlıklarının yaklaşık 50 baz puanına denk gelen tutarda azalacak.
İÇ PAZARA ODAKLANAN BANKALARDA 60 BAZ PUANLIK DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR
İç pazara yönelik düzenlemeler kapsamında, büyük bankaların toplamındaki ilgili risk bazlı ana sermaye gereksiniminin yüzde 13,1'den yüzde 12,8'e gerilemesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak iç pazarda faaliyet gösteren sistemik önemdeki bankalarda ise bu oranın yüzde 13,6'dan yüzde 13'e düşmesi öngörülüyor. Komitenin sistem geneli için belirlediği referans düzey yaklaşık yüzde 13.
BoE, değişikliklerin haneler ve işletmeler için milyarlarca sterlinlik ek kredi kapasitesi yaratmasını bekliyor. Banka, kaldıraç düzenlemelerine ilişkin görüş alma sürecini 2027'nin başında başlatmayı planlıyor.
BOE'DEN DAHA FAZLA SERMAYE İNDİRİMİ TALEBİNE UYARI
Bankacılık sektörünün daha kapsamlı gevşeme taleplerini de değerlendiren BoE, açıklanan önerilerin ötesine geçilmesinin bankaların ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını zayıflatabileceği uyarısında bulundu.
Raporda, "Bu gözden geçirmede belirlenenlerin ötesindeki indirimler, bankacılık sisteminin şokları absorbe etme kapasitesini zayıflatarak uzun vadeli ekonomik büyümeyi riske atacaktır. Önemli ölçüde daha düşük sermaye gereksinimleri, finansal istikrarı ve eşit rekabet koşullarını teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası standartları baltalama riski de taşır." ifadelerine yer verildi.