UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

THY'den Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'a özel avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 119 dolardan başlıyor!

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere yönelik gidiş-dönüş uçuş kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında biletler 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yolcular 25 Kasım'a kadar alacakları biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. İşte kampanyaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
THY'den Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'a özel avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 119 dolardan başlıyor!

Türk Hava Yolları (THY) Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.

THY'DEN YURT DIŞINA AVANTAJLI BİLET KAMPANYASI

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletler ile 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

THY'den yurt dışına avantajlı bilet kampanyası. (Foto: AA)THY'den yurt dışına avantajlı bilet kampanyası. (Foto: AA)

Kampanya kapsamında gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119, Sofya'ya 129, Varna'ya 139, Prag'a 149, Kişinev'e 159, Tiflis, Budapeşte ve Krakow'a 169, Batum'a 179, Vilnius ve Riga'ya 189, Tallinn'e 199, Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Destinasyon
Gidiş-Dönüş Başlangıç Fiyatı
Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara
119 dolar
Sofya
129 dolar
Varna
139 dolar
Prag
149 dolar
Kişinev
159 dolar
Tiflis, Budapeşte ve Krakow
169 dolar
Batum
179 dolar
Vilnius ve Riga
189 dolar
Tallinn
199 dolar
Bakü ve Erivan
209 dolar
Kampanya Detayı
Bilgi
Son bilet satın alma tarihi
25 Kasım
Seyahat için son tarih
31 Mayıs 2027
Koltuk durumu
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli
Fiyatların geçerli olduğu kanal
THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler
Bilet satış ofisleri ve acenteler
Bilet fiyatları değişiklik gösterebilir
Ayrıntılı bilgi
THY'nin internet sitesi ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezi

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
THY'den Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'a özel avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 119 dolardan başlıyor!-3 THY'den Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'a özel avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 119 dolardan başlıyor!-4 THY'den Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'a özel avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 119 dolardan başlıyor!-5

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 30 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı! Zirvede İstanbul, Kocaeli ve Bursa var
SONRAKİ HABER

30 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler