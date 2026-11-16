THY'den Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'a özel avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 119 dolardan başlıyor!
Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere yönelik gidiş-dönüş uçuş kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında biletler 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yolcular 25 Kasım'a kadar alacakları biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. İşte kampanyaya ilişkin detaylar...
Türk Hava Yolları (THY) Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.
THY'DEN YURT DIŞINA AVANTAJLI BİLET KAMPANYASI
THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletler ile 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.
Kampanya kapsamında gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119, Sofya'ya 129, Varna'ya 139, Prag'a 149, Kişinev'e 159, Tiflis, Budapeşte ve Krakow'a 169, Batum'a 179, Vilnius ve Riga'ya 189, Tallinn'e 199, Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.
Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.