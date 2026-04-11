Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Sezon yaklaşırken tüketicilerin tatil planları da şekillenmeye başladı.Ticaret Bakanlığı da tatil için paket turları tercih edecek tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususları duyurdu:Tüketicilerin paket turun başlangıç tarihine kadar sözleşmeyi feshetme hakları var. Fesih talebi, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla iletilebiliyor.Tüketici, turun başlangıcından en az 30 gün önce sözleşmeyi feshederlerse yasal zorunluluklar kapsamındaki vergi vb. kesintiler hariç, kesinti yapılmadan ödediği parayı geri alabiliyor.Fesih bildirimi turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapıldıysa, tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Ancak bu fesih tüketicilerin öngöremedikleri, engelleyemedikleri bir durum veya mücbir sebep nedeniyle yapılmışsa kesinti yapılamıyor.