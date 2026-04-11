Ticaret Bakanlığı'ndan tatil uyarısı: 30 gün kuralına dikkat

Tatil için erken rezervasyon yaptıranlar dikkat! Ticaret Bakanlığı; iptal, tur değişikliği gibi hallerde tüketicilerin haklarını sıraladı...

Sezon yaklaşırken tüketicilerin tatil planları da şekillenmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı da tatil için paket turları tercih edecek tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususları duyurdu:

Ticaret Bakanlığı'ndan tatil uyarısı: 30 gün kuralına dikkat-1 Tüketicilerin paket turun başlangıç tarihine kadar sözleşmeyi feshetme hakları var. Fesih talebi, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla iletilebiliyor.
Ticaret Bakanlığı'ndan tatil uyarısı: 30 gün kuralına dikkat-2 Tüketici, turun başlangıcından en az 30 gün önce sözleşmeyi feshederlerse yasal zorunluluklar kapsamındaki vergi vb. kesintiler hariç, kesinti yapılmadan ödediği parayı geri alabiliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan tatil uyarısı: 30 gün kuralına dikkat-3 Fesih bildirimi turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapıldıysa, tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Ancak bu fesih tüketicilerin öngöremedikleri, engelleyemedikleri bir durum veya mücbir sebep nedeniyle yapılmışsa kesinti yapılamıyor.
