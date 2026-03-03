Kişi başı gelir 18 bin doları aştı! 22 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz

Türkiye'nin 2025 yılında büyüme hızı arttı. Geçtiğimiz yıla ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi, yüzde 3.6 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41.3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti. Milli gelir 1.6 trilyon dolara ulaşırken, kişi başına GSYH değeri 712 bin 200 lira (18 bin 40 dolar) olarak hesaplandı.



'TEMELLERİMİZSAĞLAM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda."



'KRİTİK EŞİK AŞILDI'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.