Bakanlık denetimler için 10 bin denetçi sahaya iniyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 2025'te sağlanan 61 milyar dolarlık turizm gelirinin yeni rekorlara ulaşması için devlet ve yatırımcı olarak daha fazla çaba sergilenmesi gerektiğini kaydetti. Tahsis sorunu başta olmak üzere belediyelerin uzayan bürokratik işlemlerinin yatırımların aksamasına sebep olduğunu belirten Narin, "Para güvende olduğu yeri sever. Körfez'e, Mısır'a ciddi yatırım akıyor. Yatırımdan daha fazla pay almalıyız" dedi. Turizmde sürdürülebilir büyüme için yatırımcıların da görevleri olduğunu anlatan Narin, özellikle otellerin güvenliği konusunda dönüşümün tamamlanması gerektiğini söyledi. Narin, şöyle konuştu: "Yangın güvenliğinde ciddi bir süreç var. 2007 yönetmeliği öncesi yapılan 1.2 milyon yatak var. Bir kısmı adapte olmamış durumda. 2002 öncesi yapılan 700-800 bin yatak kapasitesi var. Bu tesislerin mayıs ayına kadar yeni yönetmeliğe uyum sağlaması gerekiyor. Devlet yeni bir denetim sistemi kuruyor, 10 bine yakın eleman alınıyor. Bu denetimler hepimizin hayrına."

KURALSIZLIKLARA KARŞIYIZ

TÜRSAB'ınAirbnb ve benzeri portallara karşı açtığı davaları değerlendiren Oya Narin, "TÜRSAB'ın attığı adım doğrudur; bu topraklarda iş yapan vergisini ödemeli. Haksız rekabet yaratmamaları gerekiyor. Ayrıca güvenlik açısından da Airbnb'lerin otellerle aynı standartlara tabi olması gerekir. Evde yangın tüpü bile yokken turizm hizmeti verilmesi riskli. Airbnb modeline karşı değiliz, kuralsızlığa karşıyız" dedi.