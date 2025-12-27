Taklit ve tağşiş listesine 34 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklittağşiş listesine 34 yeni ürün daha eklendi. Listedeki ürünlerin 5'inin sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olduğu tespit edildi. Yapılan son testlerde; bazı markaların 'lahmacun iç harcı (dana eti)' ibaresiyle sattığı üründe, sakatat ve kanatlı et olduğu belirlendi.

Konya'da faaliyet yürüten bir firmanın ise pekmezinde şeker tespit edildi. Ayrıca Ankara'da yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, kanatlı et bulunduğu tespit edildi. Bakanlığın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde ise sumak, isot ve kırmızı toz biber gibi ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu anlaşıldı.