Sigorta ekonominin dayanıklılığını artıran stratejik mekanizma
Giriş Tarihi:
Sigortanın, ekonominin dayanıklılığını güçlendiren tek finansal koruma mekanizması olduğuna vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, "Sigorta, girişimciliği destekleyen, risk almayı mümkün kılan ve ekonominin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alan stratejik bir unsur olarak konumlanmalıdır" dedi.