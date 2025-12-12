PODCAST CANLI YAYIN

Sigorta ekonominin dayanıklılığını artıran stratejik mekanizma

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigortanın ekonominin dayanıklılığını artıran tek finansal koruma mekanizması olduğunu belirterek, girişimciliği destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güvence altına alan stratejik bir unsur olarak konumlanması gerektiğini vurguladı.

Sigortanın, ekonominin dayanıklılığını güçlendiren tek finansal koruma mekanizması olduğuna vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, "Sigorta, girişimciliği destekleyen, risk almayı mümkün kılan ve ekonominin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alan stratejik bir unsur olarak konumlanmalıdır" dedi.

