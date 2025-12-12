Halka arzlardan 222 milyar TL! Amaç daha güvenilir piyasa

Sermaye piyasalarının son yıllarda güçlü bir gelişim göstererek yatırımcı tabanını genişlettiğini, artan halka arzlar ve sürdürülebilir finansman araçlarıyla daha görünür hale geldiğini belirten SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Bugüne kadar 200'ün üzerinde şirketin halka arzı gerçekleşmiş, milyonlarca yatırımcı sermaye piyasalarımıza dâhil olmuştur. Bu olumlu tabloyu kalıcı kılmak için piyasa altyapısını güçlendirmek, şeffaflığı artırmak, yatırımcıyı korumak ve finansal okuryazarlığı geliştirmek temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir" dedi. 2020'den bu yana 204 şirketin halka arz edildiğini aktaran Gönül, bu şirketlerin piyasadan 222 milyar TL kaynak sağladığını söyledi. Gönül, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun vizyonunun, daha güçlü ve güvenilir piyasalar oluşturmak, ürün çeşitliliğini artırarak daha derin ve kapsayıcı bir sermaye piyasası yapısı inşa etmek ve yatırımcı erişimini kolaylaştırmak üzerine kurulduğunu belirtti.

