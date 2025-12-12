Gayrimenkulde dev dönüşüm: Arsa yatırımına bakış tamamen değişiyor
Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, arsa yatırımına yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, arsanın hukuki ve teknik altyapısı şeffaf, planlı ve riskleri azaltılmış profesyonel bir yatırım alanı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.
Giriş Tarihi:
Arsavev yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Gayrimenkul Yatırımının Bugünü ve Geleceği' başlıklı özel bir sunum gerçekleştirdi. Arsayla ilgili bakış açısının yeniden şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Arsa 'ileride bir gün değerlendirilir' diye köşeye konan bir varlık değil, şeffaf yönetilmesi gereken, hukuki altyapısı açık, altyapısı planlı ve riskleri minimize edilmiş profesyonel bir yatırım alanı olmak zorunda" diye konuştu.