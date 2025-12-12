Gayrimenkulde dev dönüşüm: Arsa yatırımına bakış tamamen değişiyor

Arsavev yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Gayrimenkul Yatırımının Bugünü ve Geleceği' başlıklı özel bir sunum gerçekleştirdi. Arsayla ilgili bakış açısının yeniden şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Arsa 'ileride bir gün değerlendirilir' diye köşeye konan bir varlık değil, şeffaf yönetilmesi gereken, hukuki altyapısı açık, altyapısı planlı ve riskleri minimize edilmiş profesyonel bir yatırım alanı olmak zorunda" diye konuştu.