PODCAST CANLI YAYIN

Gayrimenkulde dev dönüşüm: Arsa yatırımına bakış tamamen değişiyor

Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, arsa yatırımına yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, arsanın hukuki ve teknik altyapısı şeffaf, planlı ve riskleri azaltılmış profesyonel bir yatırım alanı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gayrimenkulde dev dönüşüm: Arsa yatırımına bakış tamamen değişiyor

Arsavev yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Gayrimenkul Yatırımının Bugünü ve Geleceği' başlıklı özel bir sunum gerçekleştirdi. Arsayla ilgili bakış açısının yeniden şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Arsa 'ileride bir gün değerlendirilir' diye köşeye konan bir varlık değil, şeffaf yönetilmesi gereken, hukuki altyapısı açık, altyapısı planlı ve riskleri minimize edilmiş profesyonel bir yatırım alanı olmak zorunda" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu