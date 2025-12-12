Başarı hikayesi yazdık! Yapay zekâ entegrasyonu geleceğimizi belirleyecek

PODCAST CANLI YAYIN

Bankacılıktan sigortaya, sermaye piyasalarından fintech ekosistemine kadar Türkiye'de dijitalleşmenin, dünya örneklerinin önüne geçen bir başarı hikayesine dönüştüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Önümüzdeki dönemin en kritik sınamasının yapay zeka olduğunu düşünüyoruz.

Bankacılıktan sigortaya, sermaye piyasalarından fintech ekosistemine kadar Türkiye'de dijitalleşmenin, dünya örneklerinin önüne geçen bir başarı hikayesine dönüştüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Önümüzdeki dönemin en kritik sınamasının yapay zeka olduğunu düşünüyoruz.

Regülasyonun yoğun olduğu bir alanda yapay zekâ entegrasyonunun doğru çerçevede ilerlemesi, sektörün geleceği açısından belirleyici olacak. Bunun yanında sürdürülebilirlik ve yeşil finansman, Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide hızla öne çıkarken, COP31'in ülkemizde düzenlenecek olması sektörümüz için büyük bir fırsat teşkil ediyor" dedi. Finans sektöründe bir diğer önemli başlığın katılım finans olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Mevzuat adımları, ürün çeşitliliği ve uluslararası iş birlikleri ile bu ekosistemin bölgesel ölçekte güçlenmesini hedefliyoruz. Türkiye bugün bölgesinin en güçlü üretim, AR-GE ve lojistik merkezi; aynı dönüşümün finans sektöründe de gerçekleşeceğine inanıyoruz

