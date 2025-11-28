TÜİK istatistikleri açıkladı işsizlik ekim ayında azaldı! 30 aydır tek hanelerde

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 27 bin azalışla 3 milyon 33 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü. 30 AYDIR TEK HANELİ SEVİYELERDE Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İşgücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir.

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaşmıştır.

Genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin hızlandırıcı ve atıl işgücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ediyoruz.

2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediğimiz ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşerî sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde işgücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz."