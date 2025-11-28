TÜİK istatistikleri açıkladı işsizlik ekim ayında azaldı! 30 aydır tek hanelerde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 olarak tespit edildi. İşsizlik rakamlarının 30 aydır tek hanelerde olduğunu belirten Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 27 bin azalışla 3 milyon 33 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü.
30 AYDIR TEK HANELİ SEVİYELERDE
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İşgücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir.
Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaşmıştır.
Genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin hızlandırıcı ve atıl işgücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ediyoruz.
2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediğimiz ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşerî sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz.
Önümüzdeki 3 yıllık dönemde işgücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.
Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz."
KADIN VE ERKEKLER İŞSİZLİK
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|Yıl/Aylar
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|2023
|9,7
|9,9
|10,1
|10,1
|9,5
|9,3
|9,4
|9,2
|9
|8,5
|8,9
|8,8
|2024
|9,1
|8,6
|8,8
|8,6
|8,4
|9,1
|9
|8,5
|8,6
|8,8
|8,5
|8,5
|2025
|8,5
|8,2
|8
|8,6
|8,4
|8,5
|8,1
|8,5
|8,6
|8,5
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ekimde aylık bazda 185 bin kişi artışla, 32 milyon 772 bine ulaştı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 185 bin kişi artışla, 32 milyon 772 bin oldu. İstihdam oranı 0,2 puan artarak, yüzde 49,2'ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ekimde bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak, 35 milyon 804 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puan artışla, yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak hesaplandı.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak, 42,2 saat oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde aylık bazda 1,1 puan artarak, yüzde 29,6'ya yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.
Ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (bin kişi)
|66.543
|32.907
|33.636
|İş gücü (bin kişi)
|35.804
|23.537
|12.267
|İstihdam (bin kişi)
|32.772
|21.886
|10.885
|İşsiz (bin kişi)
|3.033
|1.651
|1.382
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|30.738
|9.370
|21.369
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|53,8
|71,5
|36,5
|İstihdam oranı (yüzde)
|49,2
|66,5
|32,4
|İşsizlik oranı (yüzde)
|8,5
|7
|11,3
|Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
|15,6
|12,9
|20,6