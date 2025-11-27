BİM'e üflemeli saç şekillendirici geliyor! 28 Kasım 2025 Cuma kataloğu
BİM, 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak indirim fırtınasıyla teknoloji ve kişisel bakım tutkunlarını sevindirecek.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mutfaklara zarafet katacak, ev dekorasyonuna dokunuş yapacak ürünler 28 Kasım 2025 Cuma günü BİM raflarında yerini alıyor.
✨ Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri
|Ürün Adı
|Fiyat
|Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi
|749 TL
|Polosmart 5in1 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici
|1.490 TL
|Polosmart Oje Kurutucu
|199 TL
|Polosmart Manikür Pedikür Seti
|249 TL
|Polosmart Şarjlı Topuk Törpüsü
|279 TL
|Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı
|179 TL
|Polosmart Siyah Nokta Temizleyici
|249 TL
|Polosmart Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı
|349 TL
|Polosmart Led Işıklı Cımbız
|99 TL
|Polosmart Led Işıklı Ayna
|225 TL
|Polosmart Ağız Duşu
|549 TL
|Polosmart Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı
|499 TL
|Polosmart Saç Düzleştirici
|399 TL
|Polosmart Saç Şekillendirici
|399 TL
|Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici
|2.750 TL
|Polosmart Diş Fırçası
|349 TL
📺 Elektronik ve Küçük Ev Aletleri
|Ürün Adı
|Fiyat
|Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv
|19.990 TL
|Casper VIA M40 Cep Telefonu
|6.490 TL
|Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge
|5.490 TL
|Kumtel Mikrodalga Fırın
|2.490 TL
|Keysmart Semaver
|1.950 TL
|Keysmart Halı Yıkama Makinesi
|3.790 TL
|Kumtel Inox Grill Tost Makinesi
|1.990 TL
|Keysmart Peronal Blender
|999 TL
|Altus Mini Ütü
|790 TL
|Prolone Figürlü Bluetooth Kulaklık
|549 TL
🍽️ Mutfak ve Züccaciye Ürünleri
|Ürün Adı
|Fiyat
|Altın Rimli Ayaklı Kase
|139 TL
|Altın Rimli Kase 3'lü
|89 TL
|Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti
|299 TL
|Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi
|249 TL
|Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Cam Kupa
|149 TL
|Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık
|55 TL
|Desenli Tepsi Çeşitleri
|75 TL
|Benante Gravürlü Bambu Kase
|429 TL
|Benante Standlı Bambu Tuzluk Seti
|269 TL
|Benante Bambu Sunumluk Çeşitleri
|169 TL
|Benante Desenli Kahve Fincan Seti 2'li
|349 TL
|Rakle Desenli Meşrubat Bardağı
|59 TL
|Rakle Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü
|189 TL
|Lav Eda Çay Bardağı 6'lı
|179 TL
|Lav Vega Saklama Kabı
|149 TL
🧸 Oyuncak ve Çocuk Ürünleri
|Ürün Adı
|Fiyat
|Oyuncak Araçlar
|350 TL
|Fisher Price Yumuşak Küpler
|199 TL
|Fisher Price Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları
|99 TL
|Sulu Oyun Matı
|279 TL
|Maket ve Araç Oyun Seti
|399 TL
|Oyuncak İş Araçları
|139 TL
|Büyük Teker Renkli Araba
|219 TL
|Oyuncak Ocak Seti
|375 TL
|Wexta Çocuk Valiz
|799 TL
👕 Giyim ve Tekstil Ürünleri
|Ürün Adı
|Fiyat
|Kadın / Erkek Pijama Alt
|189 TL
|Şal
|159 TL
|Kadın Panço
|229 TL
|Kadın Kedi Desenli Terlik
|169 TL
|Ev İçi Örme Patik
|69 TL
|Polar Şal
|109 TL
|Polar Boyunluklu Bere
|69 TL
|Casilli Kadın Termal Tayt
|199 TL
|Kadın Soft Oduncu Gömlek
|329 TL
|Erkek Oduncu Gömlek
|289 TL
|Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez
|389 TL
|Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf
|219 TL
|Dagi Ayaklı Havlusu
|149 TL
🏠 Ev Düzenleme Ürünleri
|Ürün Adı
|Fiyat
|4 Bölmeli Dolap Düzenleyici
|79 TL
|4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici
|95 TL
|12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici
|35 TL
|Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici
|119 TL
|Mega Hurç
|85 TL
|Maxi Hurç
|69 TL
|Mini Hurç
|49 TL
|Akordiyon Maxi
|35 TL