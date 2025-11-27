PODCAST CANLI YAYIN

BİM'e üflemeli saç şekillendirici geliyor! 28 Kasım 2025 Cuma kataloğu

BİM, 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak indirim fırtınasıyla teknoloji ve kişisel bakım tutkunlarını sevindirecek.

Mutfaklara zarafet katacak, ev dekorasyonuna dokunuş yapacak ürünler 28 Kasım 2025 Cuma günü BİM raflarında yerini alıyor.

Fotoğraflar: BİM

✨ Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri

Ürün Adı Fiyat
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL
Polosmart 5in1 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.490 TL
Polosmart Oje Kurutucu 199 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti 249 TL
Polosmart Şarjlı Topuk Törpüsü 279 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 179 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 249 TL
Polosmart Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı 349 TL
Polosmart Led Işıklı Cımbız 99 TL
Polosmart Led Işıklı Ayna 225 TL
Polosmart Ağız Duşu 549 TL
Polosmart Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı 499 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 399 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL
Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 2.750 TL
Polosmart Diş Fırçası 349 TL

📺 Elektronik ve Küçük Ev Aletleri

Ürün Adı Fiyat
Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL
Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
Kumtel Mikrodalga Fırın 2.490 TL
Keysmart Semaver 1.950 TL
Keysmart Halı Yıkama Makinesi 3.790 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990 TL
Keysmart Peronal Blender 999 TL
Altus Mini Ütü 790 TL
Prolone Figürlü Bluetooth Kulaklık 549 TL

🍽️ Mutfak ve Züccaciye Ürünleri

Ürün Adı Fiyat
Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL
Altın Rimli Kase 3'lü 89 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 249 TL
Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Cam Kupa 149 TL
Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 55 TL
Desenli Tepsi Çeşitleri 75 TL
Benante Gravürlü Bambu Kase 429 TL
Benante Standlı Bambu Tuzluk Seti 269 TL
Benante Bambu Sunumluk Çeşitleri 169 TL
Benante Desenli Kahve Fincan Seti 2'li 349 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 59 TL
Rakle Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 189 TL
Lav Eda Çay Bardağı 6'lı 179 TL
Lav Vega Saklama Kabı 149 TL

🧸 Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

Ürün Adı Fiyat
Oyuncak Araçlar 350 TL
Fisher Price Yumuşak Küpler 199 TL
Fisher Price Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları 99 TL
Sulu Oyun Matı 279 TL
Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL
Oyuncak İş Araçları 139 TL
Büyük Teker Renkli Araba 219 TL
Oyuncak Ocak Seti 375 TL
Wexta Çocuk Valiz 799 TL

👕 Giyim ve Tekstil Ürünleri

Ürün Adı Fiyat
Kadın / Erkek Pijama Alt 189 TL
Şal 159 TL
Kadın Panço 229 TL
Kadın Kedi Desenli Terlik 169 TL
Ev İçi Örme Patik 69 TL
Polar Şal 109 TL
Polar Boyunluklu Bere 69 TL
Casilli Kadın Termal Tayt 199 TL
Kadın Soft Oduncu Gömlek 329 TL
Erkek Oduncu Gömlek 289 TL
Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL
Dagi Ayaklı Havlusu 149 TL

🏠 Ev Düzenleme Ürünleri

Ürün Adı Fiyat
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 35 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL
Mega Hurç 85 TL
Maxi Hurç 69 TL
Mini Hurç 49 TL
Akordiyon Maxi 35 TL

