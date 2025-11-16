Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş cep telefonu ve ürün ticareti yapan bir şirketle ilgili CİMER ve e-Devlet üzerinden çok sayıda şikayet alındı. Şikayetler arasında kullanılmış ürünlerin değerleme ve ödeme işlemlerinin mevzuattaki sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların kullandırılmadığı ve IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak veya çalıntı ürünlerin satıldığı gibi iddialar yer aldı. Açıklamada, tüketicilerden gelen başvurular doğrultusunda, Ticaret Müfettişleri tarafından şirket hakkında başlatılan inceleme ve denetim sürecinin devam ettiği kaydedildi. Bakanlık, vatandaşları yenilenmiş ürün alırken Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

