Evde Bakım Yardımı başladı! Hak sahiplerine aylık 11 bin 702 lira ödenecek

EVDE Bakım Yardımı'na ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yardımların 2006 yılında hayata geçirildiğini dile getirdi. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi vatandaşlara aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Halihazırda yaklaşık 520 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN