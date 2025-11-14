PODCAST CANLI YAYIN

Ara tatilde turizm canlandı! | İstanbul çıkışlı günübirlik turlar 840 TL’den başlıyor

Tur şirketleri ara tatil için hem günübirlik hem konaklamalı rotalar hazırladı. Her bütçeye göre turlar büyük ilgi gördü. İstanbul’dan günübirlik turların başlangıç fiyatı 840 lira oldu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Okulların ara tatile girmesiyle turizm hareketlendi. Kimileri rotayı sahil bölgelerine çevirirken, hem günübirlik hem konaklamalı kültür turları da büyük ilgi gördü.

840 TL'DEN BAŞLIYOR
Ara tatile özel düzenlenen İstanbul çıkışlı günübirlik turlar kişi başı 840 liradan başlıyor. Turun içeriğine, rotaya göre istenen fiyatlar farklılık gösteriyor. Ağırlıklı otobüslü turlar gerçekleştirilirken, uçaklı organizasyonlarda fiyat tarifesi yükseliyor. Çoğu turda da 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz oluyor. Her bütçeye göre tur bulunuyor.

NERESİ, NE KADAR?
İstanbul'dan günübirlik Şile- Ağva-Polanezköy turları 840 liradan başlarken, 890 liraya Maşukiye-Sapanca- Ormanya'ya, bin 30 liraya Edirne'ye, bin 100 liraya Bursa'ya, bin 230 liraya Çanakkale'ye, bin 425 liraya Yedigöller'e gidilebiliyor. 1 gece otel konaklamalı 3 bin 350 liraya Batı Karadeniz, 3 bin 450 liraya Kapadokya turu yapılabiliyor.

