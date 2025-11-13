Emekliler Ocak zammına kilitlendi: Memur ve SSK farkı ne olacak? Refah payı gündemde!

Fotoğraf (takvim.com.tr)



2025'TE SSK VE BAĞ-KUR'LULAR AVANTAJLI



Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.