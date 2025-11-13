Emekliler Ocak zammına kilitlendi: Memur ve SSK farkı ne olacak? Refah payı gündemde!

PODCAST CANLI YAYIN

Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur’lulardan yaklaşık 6.5 puan daha fazla olacağını gösterirken; refah payıyla artışların eşitlenmesi gündeme geldi. Gözler verilecek kararda...

17 milyona yakın emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Memur emeklilerini yüzde 11 zam, enflasyon farkı ve bin lira taban aylık artışı beklerken, SSK ve Bağ- Kur'lulara ise mevcut mevzuat kapsamında 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında artış söz konusu. Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lulardan yaklaşık 6.5 puan daha yüksek olacağını gösteriyor.

KİMİ, NE BEKLİYOR?
Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyor. Enflasyon bu yılı yüzde 31 ile tamamlarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 12.28 olurken, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.7'ye ulaşacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 çıkması halinde de zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.99'a, memur emeklilerinde yüzde 20.5'e ulaşacak. 2025 enflasyonunun yüzde 32 olarak gerçekleşmesi durumunda da emeklilerin zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 13.14, memurlarda yüzde 19.61 çıkacak.

NASIL UYGULANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında ortaya çıkan zam farkı, refah payı beklentilerine neden oldu. Refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklileriyle eşitlenebilecek. Örneğin, yıl sonunda enflasyon yüzde 32 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13.14 çıkan zam oranı, refah payı verilerek memur emeklilerinin artışı olan yüzde 19.61'e yükseltilebilecek. Ancak bu konu Ocak ayında netleşecek. Zam oranlarının belli olmasının ardından talepler karara bağlanacak. Eğer refah payı uygulanması yönünde karar verilirse, yasal düzenleme yapılacak. Aynı ay da maaşlara yansıtılacak.

2025'TE SSK VE BAĞ-KUR'LULAR AVANTAJLI


Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.

