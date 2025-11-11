İnşaatta istihdam rekoru: 2 milyon 11 bin kişiyle tarihi seviye

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, Ağustos ayı itibarıyla 2 milyon 11 bin 335 kişiye ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, "Sektör, yüksek maliyet ortamına rağmen ekonomi içinde en fazla istihdam üreten alan olma özelliğini koruyor" dedi. Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de "Deprem bölgesindeki konut üretiminin, sosyal konut projelerinin, özel sektörün konut yatırımlarını sürdürmesinin, kentsel dönüşüm projelerinin ve kamu altyapı ihalelerinin hız kazanmasının bu rekorda etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.