PODCAST CANLI YAYIN

İnşaatta istihdam rekoru: 2 milyon 11 bin kişiyle tarihi seviye

Ağustos itibarıyla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 2 milyon 11 bin 335’e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Prof. Dr. Ali Hepşen, yüksek maliyetlere rağmen sektörün ekonomide en fazla istihdam yaratan alan olmayı sürdürdüğünü belirtirken, Mustafa Ekiz de deprem bölgesindeki inşaatlar ve sosyal konut projelerinin bu rekorda etkili olduğunu vurguladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İnşaatta istihdam rekoru: 2 milyon 11 bin kişiyle tarihi seviye

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, Ağustos ayı itibarıyla 2 milyon 11 bin 335 kişiye ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, "Sektör, yüksek maliyet ortamına rağmen ekonomi içinde en fazla istihdam üreten alan olma özelliğini koruyor" dedi. Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de "Deprem bölgesindeki konut üretiminin, sosyal konut projelerinin, özel sektörün konut yatırımlarını sürdürmesinin, kentsel dönüşüm projelerinin ve kamu altyapı ihalelerinin hız kazanmasının bu rekorda etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R - E-TİCARET
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
D&R
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
İdefix
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat