Aksa Akrilik’ten 9 ayda 23,4 milyar TL ciro!

Aksa Akrilik, 2025'in ilk 9 ayında 23,4 milyar TL ciro, 3,2 milyar TL FAVÖK ve 2,54 milyar TL net kâr elde etti.

Aksa Akrilik, 2025'in ilk 9 ayında 23.4 milyar TL ciro, 3.2 milyar TL FAVÖK (faiz, amortisman vergi öncesi kâr) ve 2.54 milyar TL net kâr elde etti. Yılın son çeyreğinde Mithra (ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen) hattı ve 7.000 ton/yıl kapasiteli teknik iplik fabrikasının devreye alınması, Aksa Akrilik'in ileri malzeme dönüşümünü hızlandıran önemli adımlar arasında yer aldı. Şirket, bu yıl 2.5 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirerek, tekstil elyaflarının yanı sıra karbon, kompozit ve yüksek teknoloji malzemelerde de büyümeye odaklandı.

