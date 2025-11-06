YARIN RAFLARDA! BİM 7 Kasım 2025 Cuma hangi ürünler indirimde? Aktüel ürünler kataloğu

Kumtel, Arzum, Tefal, Casper ve Oral-B gibi markaların öne çıktığı bu haftanın kataloğunda özellikle elektrikli düdüklü tencere, şarjlı süpürge, para sayma makinesi ve gaming setleri en çok merak edilen ürünler arasında.
🏠 MUTFAK ÜRÜNLERİ 🍳
✨ Evde şef olmanın zamanı geldi!
🍲 Kumtel Siyah Cam Ankastre Set – 9.500 TL
💨 Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere – 2.490 TL
🍳 Simplicity Wok Tava – 999 TL
🍝 Simplicity Tava 32 cm – 849 TL
🫕 Bonera Tava Seti (2'li) – 499 TL
🧁 Benante 2 Katlı Kurabiyelik – 229 TL
🍵 Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (1800 cc) – 329 TL
🧂 Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (1000 cc) – 279 TL
🧇 Ekmek Kızartma Makinesi – 990 TL
☕ Filtre Kahve Makinesi – 1.990 TL
🔥 Kumtel Cam Doğrayıcı – 1.190 TL
⚖️ Dijital Mutfak Tartısı – 199 TL
💆♀️ KİŞİSEL BAKIM VE EV TEMİZLİĞİ 🌸
💇♀️ Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici – 4.990 TL
✨ Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici – 1.190 TL
👕 Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü – 2.190 TL
🧺 Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop – 1.990 TL
🪞 Kumtel Mini Ütü – 799 TL
🧽 Dikey Şarjlı Süpürge – 9.450 TL
🦷 Oral-B Şarjlı Diş Fırçası (Yetişkin/Çocuk) – 849 TL
🧴 Polosmart Smart Tartı – 499 TL
💧 Şarjlı Su Pompası – 199 TL