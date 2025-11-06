PODCAST CANLI YAYIN

YARIN RAFLARDA! BİM 7 Kasım 2025 Cuma hangi ürünler indirimde? Aktüel ürünler kataloğu

BİM mağazalarında yarın (7 Kasım Cuma) satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. Bu haftaki katalogda hem ev aletlerinde hem de elektronik ürünlerde büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Mutfak ürünlerinden kişisel bakım aletlerine, teknolojik cihazlardan oyuncaklara kadar onlarca ürün indirime giriyor.

Kumtel, Arzum, Tefal, Casper ve Oral-B gibi markaların öne çıktığı bu haftanın kataloğunda özellikle elektrikli düdüklü tencere, şarjlı süpürge, para sayma makinesi ve gaming setleri en çok merak edilen ürünler arasında.

🏠 MUTFAK ÜRÜNLERİ 🍳

✨ Evde şef olmanın zamanı geldi!

  • 🍲 Kumtel Siyah Cam Ankastre Set – 9.500 TL

  • 💨 Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere – 2.490 TL

  • 🍳 Simplicity Wok Tava – 999 TL

  • 🍝 Simplicity Tava 32 cm – 849 TL

  • 🫕 Bonera Tava Seti (2'li) – 499 TL

  • 🧁 Benante 2 Katlı Kurabiyelik – 229 TL

  • 🍵 Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (1800 cc) – 329 TL

  • 🧂 Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz (1000 cc) – 279 TL

  • 🧇 Ekmek Kızartma Makinesi – 990 TL

  • Filtre Kahve Makinesi – 1.990 TL

  • 🔥 Kumtel Cam Doğrayıcı – 1.190 TL

  • ⚖️ Dijital Mutfak Tartısı – 199 TL

💆‍♀️ KİŞİSEL BAKIM VE EV TEMİZLİĞİ 🌸

  • 💇‍♀️ Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici – 4.990 TL

  • Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici – 1.190 TL

  • 👕 Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü – 2.190 TL

  • 🧺 Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop – 1.990 TL

  • 🪞 Kumtel Mini Ütü – 799 TL

  • 🧽 Dikey Şarjlı Süpürge – 9.450 TL

  • 🦷 Oral-B Şarjlı Diş Fırçası (Yetişkin/Çocuk) – 849 TL

  • 🧴 Polosmart Smart Tartı – 499 TL

  • 💧 Şarjlı Su Pompası – 199 TL

💻 TEKNOLOJİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER ⚡

  • 🎮 Gaming Klavye – 699 TL

  • 🎧 Kulaküstü Gaming Kulaklık – 499 TL

  • 💰 Madeni Para Sayma Makinesi – 4.490 TL

  • 💵 Para Sayma Makinesi (standart) – 2.750 TL

  • 📺 Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 22.900 TL

  • 📱 Casper VIA A40 Cep Telefonu – 7.990 TL

  • 💡 TV Arkası LED Aydınlatma – 199 TL

🧸 OYUNCAK VE HEDİYELİK ÜRÜNLER 🎁

  • 🚗 Takla Atan Yarış Seti – 449 TL

  • 🚙 Metal Model Arabalar – 89 TL

  • 🐥 Pelüş Ördek – 379 TL

  • 🐸 Kurbağa Oyunu – 289 TL

  • 🧩 Denge Oyunu – 169 TL

🛏️ EV TEKSTİLİ VE AKSESUARLAR 🪶

  • 🛌 Çift Kişilik Battaniye – 549 TL

  • 🛏️ Tek Kişilik Battaniye – 499 TL

  • 🧺 Flanel Nevresim Seti (Tek Kişilik) – 699 TL

  • 🧵 Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti – 899 TL

  • 🧦 Tek Kişilik Penye Çarşaf – 139 TL

  • 🛍️ Çift Kişilik Penye Çarşaf – 179 TL

  • 🪞 Wellsoft Kırlent Kılıfı – 159 TL

  • 🧼 Yüz Havlusu – 85 TL

  • 🧽 El Havlusu – 45 TL

🧂 MUTFAK AKSESUARLARI 🥣

  • 🍴 18 Parça Çatal Bıçak Kaşık Takımı – (Fiyat belirtilmedi)

  • 🧺 Katlanır Çamaşır Selesi – 239 TL

  • 🔪 Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri – 99 TL

  • 🥗 Hazneli Rende – 159 TL

  • 🧁 Kağıt Sufle Kabı – 29 TL

  • 🍽️ Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi – 35 TL

  • 🫙 Vakumlu Saklama Kabı (0,5 L) – 39 TL

  • 🫙 Vakumlu Saklama Kabı (3 L) – 99 TL

