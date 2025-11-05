Otomotivde tarihi rekor! 10 ayda 1 milyon satış aşıldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, yılın ilk 10 ayında otomobil satışları yüzde 11 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları yüzde 7.23 artarak 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20 artarak 116 bin 149 adet oldu. Ocak-Ekim döneminde elektrikli araç pazarı yüzde 113 büyüdü ve 148 bin adetlik satış rakamına ulaşıldı. Ekim ayında da elektrikli araç satışlarında yüzde 63'lük büyüme yaşandı.