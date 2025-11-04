Yerli patent başvurularında rekor artış: 9 ayda yüzde 20 yükseldi! İstanbul zirvede

Ocak - Eylül sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvurularda dikkat çekici artış yaşandı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) söz konusu dönemde yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye yükseldi. Aynı dönemde yerli faydalı model başvurularında da artış görüldü. Söz konusu başvurular yüzde 27.1 artışla bin 999'dan 2 bin 540'a ulaştı. İSTANBUL İLK SIRADA

Ocak-Eylül döneminde 115 bin 194 yerli marka ve 25 bin 760 yerli tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Tescil verilerine bakıldığında, 2 bin 320 yerli patent, bin 324 yerli faydalı model, 79 bin 806 marka ve 26 bin 930 tasarım tescili yapıldı. İllere göre dağılımda, yerli patent ve marka başvurularında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer aldı. Faydalı model başvurularında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkarken; tasarım başvurularında İstanbul, Bursa ve Gaziantep ilk üçte sıralandı.



YÖRESEL 8 ÜRÜN AB'DE TESCIL SIRASINDA



Coğrafi işaretlerde 144 başvuruyla Antalya ilk sırayı alırken, Afyonkarahisar 21 başvuruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13'er başvuruyla üçüncü sırayı paylaştı. Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısı bin 781'e ulaştı. AB nezdinde ise Türkiye'nin 38 tescilli coğrafi işareti bulunurken, ilan süreci tamamlanmak üzere olan ve tescil edilmesi beklenen ürünler arasında Kayseri pastırması, Bursa kestane şekeri, Isparta gülyağı, İpsala pirinci, Antep lahmacunu, Maraş çöreği, Hatay kaytaz böreği ve Yenice ıhlamur balı yer alıyor.