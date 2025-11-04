PODCAST CANLI YAYIN

Yerli patent başvurularında rekor artış: 9 ayda yüzde 20 yükseldi! İstanbul zirvede

9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent, 115 bini aşkın da yerli marka başvurusu yapıldı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yerli patent başvurularında rekor artış: 9 ayda yüzde 20 yükseldi! İstanbul zirvede

Ocak - Eylül sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvurularda dikkat çekici artış yaşandı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) söz konusu dönemde yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye yükseldi. Aynı dönemde yerli faydalı model başvurularında da artış görüldü. Söz konusu başvurular yüzde 27.1 artışla bin 999'dan 2 bin 540'a ulaştı. İSTANBUL İLK SIRADA
Ocak-Eylül döneminde 115 bin 194 yerli marka ve 25 bin 760 yerli tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Tescil verilerine bakıldığında, 2 bin 320 yerli patent, bin 324 yerli faydalı model, 79 bin 806 marka ve 26 bin 930 tasarım tescili yapıldı. İllere göre dağılımda, yerli patent ve marka başvurularında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer aldı. Faydalı model başvurularında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkarken; tasarım başvurularında İstanbul, Bursa ve Gaziantep ilk üçte sıralandı.


YÖRESEL 8 ÜRÜN AB'DE TESCIL SIRASINDA

Coğrafi işaretlerde 144 başvuruyla Antalya ilk sırayı alırken, Afyonkarahisar 21 başvuruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13'er başvuruyla üçüncü sırayı paylaştı. Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısı bin 781'e ulaştı. AB nezdinde ise Türkiye'nin 38 tescilli coğrafi işareti bulunurken, ilan süreci tamamlanmak üzere olan ve tescil edilmesi beklenen ürünler arasında Kayseri pastırması, Bursa kestane şekeri, Isparta gülyağı, İpsala pirinci, Antep lahmacunu, Maraş çöreği, Hatay kaytaz böreği ve Yenice ıhlamur balı yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...