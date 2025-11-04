PODCAST CANLI YAYIN

KOBİ’lere puan sistemi geliyor: İstihdam ve ihracatta yeni dönem başlıyor

Küçük ve orta ölçekli firmalara destekler önümüzdeki yıl da sürecek. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi kurulacak...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gelecek yıl da KOBİ'lerin desteklenmesine devam edilerek istihdama ve ihracata katkı vermeleri sağlanacak. "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı"na göre, bu kapsamda, KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişim imkanlarının, kurumsal gelişimlerinin ve verimliliklerinin artırılması, tedarik zincirlerinde daha güçlü yer almalarının sağlanması, ihracat ve rekabetçilik düzeylerinin yükseltilerek büyümeye ve istihdama katkılarının artırılması amaçlanıyor.

KOBİ'ler ve üniversitelerin ortaklı şekilde dahil olacağı programlar kapsamında proje başvuruları alınacak ve kabul edilen projeler için destek sağlanacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin altyapıları ve kuluçka merkezleri desteklenerek, AR-GE, tasarım ve yenilik kapasitesi güçlendirilecek.

Kümelenme Destek Programı kapsamında bu doğrultudaki teşebbüslerin destek süreci başlatılacak. İş Geliştirme Destek Programı ile girişimcilere geri ödemeli destekler verilmeye devam edilecek.

Tekno Katalog Platformu, girişimcilerin kamu alımları yoluyla ticarileşmesinin sağlanması amacıyla yüksek teknoloji, yenilik ve girişimcilik odaklarında geliştirilecek. Yönderlik ve Değerlendirme Destek Programı kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik raporlaması faaliyetleri desteklenecek.

YÜKSEK TEKNOLOJİ HAMLESİ
KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla sektör paydaşlarından elde edilen veriler kullanılarak, işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi kurulacak. KOBİ'lerin ihracatının gelecek yıl 100 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Buna göre, yıl sonunda 95.8 milyar doları bulacağı tahmin edilen KOBİ'lerin ihracatının, gelecek yıl yüzde 3.2 artışla 98.7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. İmalat sanayisindeki KOBİ'lerin ihracatındaki yüksek teknolojinin payının da yüzde 1.5'e yükselmesi hedefleniyor. Bu payın yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 1.4 olarak hesaplandı.

