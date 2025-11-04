Enflasyon 17 ayda 42 puan geriledi: Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37.15 oldu

Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan yıllık enflasyon, böylece 17 ayda toplam 42.58 puan düşmüş oldu. Ekim'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 12.42 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, en düşük artış ise yüzde 0.08 ile eğitimde gerçekleşti.

Enflasyonda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 65.69 ile eğitimde gerçekleşirken, en düşük artış yüzde 7.98 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

GİYİM İLK SIRADA

Tüketici fiyatları bazında Ekim'de en yüksek fiyat artışı yüzde 15.18 ile erkek giyim ürünlerinde görüldü. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 8.74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olarak belirlendi. Ekim'de aylık üretici enflasyonu da yüzde 1.63 oldu



KIRADA ARTIŞ % 37.15

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Kasım ayı kira artış tavanı yüzde 37.15 olarak gerçekleşti. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde en yüksek artış yüzde 37.15 olacak. Kira zammında bu oran aşılamayacak.