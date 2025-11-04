PODCAST CANLI YAYIN

Enflasyon 17 ayda 42 puan geriledi: Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37.15 oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim’de yüzde 2.55 ile piyasa beklentisinin altında arttı. Eylül’de yüzde 33.29 olan yıllık enflasyon ise Ekim’de yüzde 32.87 ile Kasım 2021’den bu yana olan en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Enflasyon 17 ayda 42 puan geriledi: Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37.15 oldu

Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan yıllık enflasyon, böylece 17 ayda toplam 42.58 puan düşmüş oldu. Ekim'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 12.42 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, en düşük artış ise yüzde 0.08 ile eğitimde gerçekleşti.

Enflasyonda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 65.69 ile eğitimde gerçekleşirken, en düşük artış yüzde 7.98 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

GİYİM İLK SIRADA
Tüketici fiyatları bazında Ekim'de en yüksek fiyat artışı yüzde 15.18 ile erkek giyim ürünlerinde görüldü. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 8.74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olarak belirlendi. Ekim'de aylık üretici enflasyonu da yüzde 1.63 oldu


KIRADA ARTIŞ % 37.15
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Kasım ayı kira artış tavanı yüzde 37.15 olarak gerçekleşti. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde en yüksek artış yüzde 37.15 olacak. Kira zammında bu oran aşılamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
D&R
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...