Yeni istihdam modeli geliyor: Yeşil ve dijital dönüşüm iş gücünü yeniden şekillendirecek

Kayıt dışı istihdamla mücadele, ikiz dönüşüme uyumlu işgücü politikaları ve güvenli çalışma ortamları yeni dönemin öncelikleri arasında yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Çalışma Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek çalışmalarla, yeşil ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni istihdam modeli hayata geçirilecek. Plan çerçevesinde, sanayi ve hizmet sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşümün getirdiği yeni meslekler belirlenecek. Ara ve kalifiye işgücü ihtiyacına yönelik beceri geliştirme programları yaygınlaştırılacak.

