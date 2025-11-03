Sosyal güvenlikte yeni dönem: Esnafa çiftçiye ve bakıcıya özel sigorta sistemi geliyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması amacıyla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, sisteme girişler için kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulacak. Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu konuda reform alanları tespit edilecek ve bu alanlarla ilgili çalışmalar yapılacak.

