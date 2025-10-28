HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü. Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti.
HSBC Global Investment Research'tan altın fiyatları için yeni tahmin
