HSBC Global Investment Research'tan altın fiyatları için yeni tahmin

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü. Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti.

