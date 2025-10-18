Yeni vergi paketinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç

Yeni vergi paketiyle kira istisnaları daraltılırken, kuyumcu ve galerilere harç getiriliyor, tapu cezaları artırılıyor, BES katkısı yükseltiliyor...

AK Parti, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısıyla vergi kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapan düzenleme hakkında bilgi verdi.

Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

KİRA GELİRİNE DÜZEN

Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. Ancak dar gelirli vatandaşların bundan etkilenmesinin önüne geçiliyor. Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara istisna devam edecek. 2025 yılı için istisna tutarı 47 bin liraydı. Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i indirilebilecek.

ALIM SATIMDA CEZA ARTIYOR

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında; gerçek alım satım bedelini göstermeyenlere aradaki farka ilişkin tapu harcının yüzde 25 oranında uygulanan para cezası bir kata (yüzde 100) çıkartılıyor.

BİNDE 2 NOTER HARCI

Sıfır araçların ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 noter harcı alınacak.

KUYUMCUYA GALERİYE HARÇ

Vergi adaletinin sağlanması için mevcut sistemde harca tabi olmayan kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti, özel sağlık kuruluşları, veteriner, hayvan hastanesi, kıymetli madenler ve havacılık işletmelerinden yıllık harç alınacak.

595 MİLYAR EK BORÇLANMA

2025 yılı için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına, deprem harcamaları ve ilave finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 595 milyar lira ilave yapılacak.

ÇEKTE SÜRE UZATIMI

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.



KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamındaki KDV istisnasının uygulama süresi 2025 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na, kamuya ait bankalardan 2029 yılı sonuna kadar iç borçlanma yapabilme yetkisi veriliyor.

BES'TE KATKI ARTACAK

Cumhurbaşkanı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olan devlet katkısı oranını, yüzde 50'ye kadar artırmaya, sıfıra indirmeye yetkili olacak.

ÜNİVERSİTELERE ÜCRET AYARI:

Vakıf üniversitelerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçiliyor. Vakıf üniversiteleri hazırlık sınıfı ve/veya birinci sınıf dışındaki öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyet yerine, cari yıl haziran ayı yıllık ÜFE ve TÜFE artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara göre tespit edilecek.

BORSA FON GELİRLERİ:

Portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan fon katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının vergi planlama aracı olarak kullanılması önlenecek.

AYDINLATMA GİDERİ

Sabah'ın haberine göre, 31 Aralık 2030'a kadar genel aydınlatma yerleri gideri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile belediyelerin bütçe ödeneğinden karşılanacak.

TRAFİK CEZALARI YENİDEN DEĞERLEMEDEN ETKİLENMEYECEK

Güler, Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve yeni cezaların 2025 yılı yeniden değerleme oranı artışından etkilenmeyeceğini söyledi.



DÜZENLEMEDE NELER VAR?

BORÇLANMA PRİMİ %45

Doğum hariç tüm borçlanma prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e çıkartılıyor. Bağ-Kur sigortalılık süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) prim oranı yüzde 45 olarak belirleniyor.

PRİME ESAS KAZANÇ

Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. İŞVEREN PAYI YÜZDE 12:

İsteğe bağlı sigorta, tarım işçileri, kısmi süreli çalışanlar ve ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranları yüzde 20'den yüzde 21'e yükseltilecek. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkartılıyor.

İMALATA PRİM DESTEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için sağlanan 4 puanlık sigorta prim desteği 2'ye düşürülüyor. İmalatta destek 5 puan olacak.