5G ihalesinde en yüksek teklif belli oldu! Ne zaman hizmete girecek?

Türkiye'nin bu ihaleyle 5G çağına adım attığını bildiren Karagözoğlu, bunun sadece teknolojik bir geçiş değil, ülke için stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyledi.

İHALE BAŞLADI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi başladı.

5G ihalesi için kapalı teklifler verildi. (AA)

Karagözoğlu, 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirterek, "Elektronik haberleşme sektörü, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek, kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak." dedi.

5G ile ilgili en büyük kıstasın yerli ve milli çalışmalar olduğunu ifade eden Karagözoğlu, 2008'deki 3G ihalelerinde operatörlerimize yatırımlarının bir kısmını Türkiye'de AR-GE merkezi bulunan firmalardan yapma şartı getirdiklerini hatırlattı.

Karagözoğlu, 2015'teki 4,5G ihalelerinde ise bu yaklaşımı güçlendirerek yatırımların yüzde 45'inin yerli malı belgeli ürünlerden sağlanmasını şart koştuklarını vurgulayarak, yerli üreticileri desteklemek ve sektörde kalıcı bir yerli ekosistem oluşturmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmeciyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" (UUYM5G) üzerinde çalışıldığını belirten Karagözoğlu, "Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK'nin ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.