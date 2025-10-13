TCMB açıkladı: Ağustos'ta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

TCMB AÇIKLADI: CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2025'te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

