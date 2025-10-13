TCMB açıkladı: Ağustos'ta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA) TCMB AÇIKLADI: CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2025'te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu.