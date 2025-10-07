Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre ne kadar olacak?

Yeni yıla tüm çalışanlar yeni kazançla girecek. Kamu işçilerinin ve memurların Ocak zammı için ipuçları gelirken, özel sektörün gözü ise asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi. Hem işverenler hem çalışanlar asgari ücrete ilişkin gelişmeleri yakın takibe aldı. Net 22 bin 104, brüt 26 bin 5 lira olan asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı Aralık ayında belirlenecek. Bu artış 8 milyon asgari ücretliyi doğrudan etkilerken, diğer çalışanların zammı için de referans olacak.
İLK TOPLANTI ARALIK BAŞINDA
Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak.
Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda yeni asgari ücret karara bağlanacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları Aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak.
Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.
GÖZLER ENFLASYONDA
Net asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesine yükselmiş, Temmuz 2023'te yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 lira yapılmıştı.
Asgari ücret, Ocak 2024'te yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2, Ocak 2025'te de yaklaşık yüzde 30 zam ile 22 bin 104 liraya yükselmişti. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında birkaç istisna hariç tespit edilen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyonunun üzerinde olması bekleniyor.