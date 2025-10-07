Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre ne kadar olacak?

PODCAST CANLI YAYIN

Yılın sonuna doğru çalışanların gözü Ocak zammına çevrildi. Kamu çalışanlarının zammı için ipuçları gelirken, özel sektör ise asgari ücret artışına kilitlendi. Aralık’ta belirlenecek yeni asgari ücret için enflasyonu aşan artış formülü öne çıkıyor...

Yeni yıla tüm çalışanlar yeni kazançla girecek. Kamu işçilerinin ve memurların Ocak zammı için ipuçları gelirken, özel sektörün gözü ise asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi. Hem işverenler hem çalışanlar asgari ücrete ilişkin gelişmeleri yakın takibe aldı. Net 22 bin 104, brüt 26 bin 5 lira olan asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı Aralık ayında belirlenecek. Bu artış 8 milyon asgari ücretliyi doğrudan etkilerken, diğer çalışanların zammı için de referans olacak.

İLK TOPLANTI ARALIK BAŞINDA
Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak.
Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda yeni asgari ücret karara bağlanacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları Aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak.
Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.

GÖZLER ENFLASYONDA
Net asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesine yükselmiş, Temmuz 2023'te yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 lira yapılmıştı.
Asgari ücret, Ocak 2024'te yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2, Ocak 2025'te de yaklaşık yüzde 30 zam ile 22 bin 104 liraya yükselmişti. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında birkaç istisna hariç tespit edilen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyonunun üzerinde olması bekleniyor.

TÜFE TAHMİNİ NE GETİRECEK?
Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Yeni Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 6 bin 300 lira artarak 28 bin 405 liraya çıkacak.
Asgari ücretin brütü 26 bin 5 liradan 33 bin 417 liraya, işverene maliyeti 30 bin 621 liradan 39 bin 348 liraya yükselecek.

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?
asgari ücretin, enflasyon oranının üzerine refah payı eklenerek belirlenmesi de mümkün. Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret net 28 bin 736, brüt 33 bin 807 liraya yükselecek.
Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841, brütünü 35 bin 107 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de çalışanın eline net 30 bin 946 lira geçecek. Asgari ücret yüzde 50 artış yapılması durumunda ise net 33 bin 157, brüt 39 bin 8 liraya yükselecek, işverene maliyet de 46 bin liraya yaklaşacak.

YIL BOYU GEÇERLİ OLACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2026 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.


FORMÜLLERE GÖRE NE KADAR OLACAK?

