Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre ne kadar olacak?

AA TÜFE TAHMİNİ NE GETİRECEK? Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Yeni Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 6 bin 300 lira artarak 28 bin 405 liraya çıkacak. Asgari ücretin brütü 26 bin 5 liradan 33 bin 417 liraya, işverene maliyeti 30 bin 621 liradan 39 bin 348 liraya yükselecek.

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?

asgari ücretin, enflasyon oranının üzerine refah payı eklenerek belirlenmesi de mümkün. Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret net 28 bin 736, brüt 33 bin 807 liraya yükselecek.

Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841, brütünü 35 bin 107 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de çalışanın eline net 30 bin 946 lira geçecek. Asgari ücret yüzde 50 artış yapılması durumunda ise net 33 bin 157, brüt 39 bin 8 liraya yükselecek, işverene maliyet de 46 bin liraya yaklaşacak.

YIL BOYU GEÇERLİ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2026 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.



FORMÜLLERE GÖRE NE KADAR OLACAK?