Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödeme yapılacak?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için verilen sosyal yardım kalemlerinden biri. Bu destek bakımı üstlenen kişilere maddi katkı sağlayarak, engelli bireylerin kurum bakımı yerine kendi evlerinde desteklenmesini amaçlıyor. Yardımın alınabilmesi için engelli bireyin "tam bağımlı" veya "ağır engelli" ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının, asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartı da aranıyor.