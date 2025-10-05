PODCAST CANLI YAYIN

Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödeme yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım desteği ödemeleri ekim ayına girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Binlerce hak sahibi “Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödeme yapılacak?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için verilen sosyal yardım kalemlerinden biri. Bu destek bakımı üstlenen kişilere maddi katkı sağlayarak, engelli bireylerin kurum bakımı yerine kendi evlerinde desteklenmesini amaçlıyor. Yardımın alınabilmesi için engelli bireyin "tam bağımlı" veya "ağır engelli" ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının, asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartı da aranıyor.

Ekim ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara geçecek

Bakanlık, evde bakım maaşlarının her ay 15'i itibarıyla iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda yatırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda 2025 yılı Ekim ayı evde bakım desteği ödemelerinin de 15 Ekim'den itibaren hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor

Hak sahipleri, ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti kullanılarak, ödeme tarihi ve tutar bilgisine kolayca ulaşmak mümkün. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılması yeterli oluyor.

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler evde bakım desteği alabilir?

Evde bakım desteği yalnızca anne veya babaya değil, bakım sorumluluğunu fiilen üstlenen yakınlara da verilebiliyor. Engelli bireyin eşi, çocukları, kardeşleri, torunları veya bu kişilerin eşleri gibi yakın akrabalar tarafından bakım sağlanıyorsa, yardım bu kişilere ödenebiliyor.

Böylece devlet, hem engelli bireyin kendi sosyal çevresinde desteklenmesini hem de bakım yükünü üstlenen aile fertlerinin ekonomik açıdan güçlendirilmesini hedefliyor.

