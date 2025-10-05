Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödeme yapılacak?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için verilen sosyal yardım kalemlerinden biri. Bu destek bakımı üstlenen kişilere maddi katkı sağlayarak, engelli bireylerin kurum bakımı yerine kendi evlerinde desteklenmesini amaçlıyor. Yardımın alınabilmesi için engelli bireyin "tam bağımlı" veya "ağır engelli" ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının, asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartı da aranıyor.
Ekim ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara geçecek
Bakanlık, evde bakım maaşlarının her ay 15'i itibarıyla iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda yatırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda 2025 yılı Ekim ayı evde bakım desteği ödemelerinin de 15 Ekim'den itibaren hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.
İller arasındaki farklılıklar nedeniyle ödemelerin tamamı aynı gün yatmıyor; bazı illerde işlemler birkaç gün içinde kademeli olarak tamamlanıyor.
e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor
Hak sahipleri, ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti kullanılarak, ödeme tarihi ve tutar bilgisine kolayca ulaşmak mümkün. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılması yeterli oluyor.