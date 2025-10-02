PODCAST CANLI YAYIN

Konut hamlesi olumlu hava yansıtacak

Yakın zamanda detayları açıklanacak "500 Bin Sosyal Konut" ve İstanbul'da hayata geçirilecek "kiralık konut" projeleri vatandaşları heyecanlandırırken, sektörden de destek mesajları geldi.

ÖNEMLİ PROJE
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Düşük peşinat ve taksitlerle konut sahibi olma imkanı artacak. Yüksek kiralardan bıkan veya fiyatlar nedeniyle konut alamayan vatandaşlarımızın sorununu çözebilecek ve onlara alternatif olabilecek önemli bir proje" dedi. Kiralık konut tarafında arzın artırılmasının o bölgelerde kira fiyatlarını normalleştirecek önemli bir adım olacağını belirten Akdoğan, "Çok değerli bulduğumuz bu projelerin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz" diye konuştu. Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de "Projenin yaygın ve uygun maliyetli modelle uygulanması halinde dar gelirli vatandaşların üzerindeki kira baskısı azalacaktır. İnşaat, yan sanayi, lojistik ve hizmet sektörlerinde yüzbinlerce kişiye iş imkanı doğacaktır" dedi.


Sosyal konut hamlesinin konuta erişimi artıracağını belirten sektör temsilcileri, kiralık evlerin de arz sıkıntısına olumlu katkı sunacağını söyledi

