SON DAKİKA! İşşizlik oranı belli oldu

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik oranını açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.



