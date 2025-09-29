“Ne Yediğini Bil” Platformu ile Efsane Lezzetlerin Hikayesini Keşfet!

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, gıda güvenliği ve şeffaflık anlayışını "Ne Yediğini Bil" platformu üzerinden daha da ileri taşıyor. Platform, güçlü ekosistemi sayesinde, tüketicilere ürünlerin malzeme kaynağı ve üretim süreçleri hakkında tam şeffaflık sunuyor. Şirket, tarladan sofraya kadar takip edilen malzemeler, el değmeden paketlenen ürünler ve sıkı kalite standartlarıyla sektör için örnek teşkil eden bir yapı oluşturuyor.

"Ne Yediğini Bil" platformu üzerinden Burger King, Popeyes, Arby's, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının en çok tercih edilen ürünlerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Bu şeffaf yaklaşım, tüketicilerin ürünlerin arkasındaki özenli süreci de öğrenmelerine imkân tanıyor. TAB Gıda, yeni kampanyasıyla birlikte gıda güvenliği ve güvenilirliğe verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynağından Sofraya Uzanan Yolculuk

TAB Gıda, "Ne Yediğini Bil" platformu kapsamında Burger King'in efsanevi Whopper'ı ve Popeyes'ın Smoky XL menüsüne odaklanan iki yeni reklam filmi hazırladı. Bu filmler, ürünlerin kaynağından sofraya kadar uzanan sürecini izleyicilere eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Hazırlanan filmlerde tüketiciler, yalnızca sipariş vermekle kalmıyor; aynı zamanda ürünlerin içeriğini ve kullanılan malzemelerin kaynağını görevliye eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bu sahneler, lezzetin sadece tadıyla değil; üretim, tedarik, kalite kontrol ve sürdürülebilirlik süreçleriyle de fark yarattığını gözler önüne seriyor.

Whopper ve Smoky XL'ın Hikayesi

Burger King'in ikonik lezzeti Whopper, Amasya Et Ürünleri tarafından hazırlanan helal kesim ve katkısız dana etiyle, Ekmek Unlu Gıda'nın fırınlarında üretilen susamlı ekmekle buluşuyor. Marul, domates ve soğanlar ise Fasdat Sebze tarafından tarladan sofraya kadar izleniyor, içme suyu kalitesinde yıkanıyor ve hijyenik ortamda paketleniyor.

Popeyes Smoky XL ise Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden sağlanan tavuk etiyle hazırlanıyor. Sandviçin tereyağlı brioche ekmeği yine Ekmek Unlu Gıda'nın yüksek teknolojiye sahip fırınlarında el değmeden üretiliyor. Kullanılan dilimli füme dana eti ise Amasya Et Ürünleri'nin ustalığıyla işleniyor ve hafif dumanlı aromasıyla lezzete derinlik katıyor.

TAB Gıda'nın "Ne Yediğini Bil" platformu için hazırladığı bu yeni reklam filmleri, tüketicilere yalnızca doyurucu bir lezzet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda malzemelerin kökeninden sofraya uzanan titiz süreci de görünür kılıyor. Böylece TAB Gıda, şeffaflık ve güvenilirlik konusundaki iddiasını bir kez daha güçlü biçimde vurguluyor.