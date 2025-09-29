PODCAST CANLI YAYIN

“Ne Yediğini Bil” Platformu ile Efsane Lezzetlerin Hikayesini Keşfet!

TAB Gıda, “Ne Yediğini Bil” platformu ile tüketicilere ürünlerin kaynağından sofraya uzanan yolculuğunu şeffaf bir şekilde sunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
“Ne Yediğini Bil” Platformu ile Efsane Lezzetlerin Hikayesini Keşfet!

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, gıda güvenliği ve şeffaflık anlayışını "Ne Yediğini Bil" platformu üzerinden daha da ileri taşıyor. Platform, güçlü ekosistemi sayesinde, tüketicilere ürünlerin malzeme kaynağı ve üretim süreçleri hakkında tam şeffaflık sunuyor. Şirket, tarladan sofraya kadar takip edilen malzemeler, el değmeden paketlenen ürünler ve sıkı kalite standartlarıyla sektör için örnek teşkil eden bir yapı oluşturuyor.

"Ne Yediğini Bil" platformu üzerinden Burger King, Popeyes, Arby's, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının en çok tercih edilen ürünlerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Bu şeffaf yaklaşım, tüketicilerin ürünlerin arkasındaki özenli süreci de öğrenmelerine imkân tanıyor. TAB Gıda, yeni kampanyasıyla birlikte gıda güvenliği ve güvenilirliğe verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynağından Sofraya Uzanan Yolculuk

TAB Gıda, "Ne Yediğini Bil" platformu kapsamında Burger King'in efsanevi Whopper'ı ve Popeyes'ın Smoky XL menüsüne odaklanan iki yeni reklam filmi hazırladı. Bu filmler, ürünlerin kaynağından sofraya kadar uzanan sürecini izleyicilere eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Hazırlanan filmlerde tüketiciler, yalnızca sipariş vermekle kalmıyor; aynı zamanda ürünlerin içeriğini ve kullanılan malzemelerin kaynağını görevliye eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bu sahneler, lezzetin sadece tadıyla değil; üretim, tedarik, kalite kontrol ve sürdürülebilirlik süreçleriyle de fark yarattığını gözler önüne seriyor.

Whopper ve Smoky XL'ın Hikayesi

Burger King'in ikonik lezzeti Whopper, Amasya Et Ürünleri tarafından hazırlanan helal kesim ve katkısız dana etiyle, Ekmek Unlu Gıda'nın fırınlarında üretilen susamlı ekmekle buluşuyor. Marul, domates ve soğanlar ise Fasdat Sebze tarafından tarladan sofraya kadar izleniyor, içme suyu kalitesinde yıkanıyor ve hijyenik ortamda paketleniyor.

Popeyes Smoky XL ise Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden sağlanan tavuk etiyle hazırlanıyor. Sandviçin tereyağlı brioche ekmeği yine Ekmek Unlu Gıda'nın yüksek teknolojiye sahip fırınlarında el değmeden üretiliyor. Kullanılan dilimli füme dana eti ise Amasya Et Ürünleri'nin ustalığıyla işleniyor ve hafif dumanlı aromasıyla lezzete derinlik katıyor.

TAB Gıda'nın "Ne Yediğini Bil" platformu için hazırladığı bu yeni reklam filmleri, tüketicilere yalnızca doyurucu bir lezzet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda malzemelerin kökeninden sofraya uzanan titiz süreci de görünür kılıyor. Böylece TAB Gıda, şeffaflık ve güvenilirlik konusundaki iddiasını bir kez daha güçlü biçimde vurguluyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Netanyahu ve Trump görüşmesine saatler kala 21 maddelik Gazze planı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Türk Telekom
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu