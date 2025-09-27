PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Bakan Bayraktar duyurdu: IKBY'deki petrol sahalarından ihracat bu sabah yeniden başladı

Son dakika haberi! Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Bakan Bayraktar duyurdu: IKBY'deki petrol sahalarından ihracat bu sabah yeniden başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

SAAT 07.07'DE BAŞLADI

Bayraktar, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre IKBY'deki sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı. Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi.

Irak petrolü (AA)Irak petrolü (AA)

PEROL İHRACATI YENİDEN BAŞLADI

Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

