Samsunspor'dan hakem tepkisi! "Yeter artık rezil oluyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım maçın ardından hakem kararlarına sert eleştirilerde bulundu.

Yıldırım, karşılaşmayı cep telefonundan izlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı cep telefonumdan izledim. Çok iyi başladık, 2-0 da öne geçtik ama daha sonra herkesin gördüğü gibi hakemin oyuna müdahaleleri vardı. Verdiği kararların neredeyse hepsi aleyhimizeydi. Yediğimiz golden önce faul vardı. Maalesef faulu es geçti. Peşinden golü yedik."

NDIAYE'NİN KIRMIZI KARTI

Başkan Yıldırım, Ndiaye'nin gördüğü kırmızı karta da tepki gösterdi:

"Cep telefonumdan bile görüyorum. Orada ilk rakip oyuncu vuruyor. İkisi de kendini yere salıyor. Gaziantepli oyuncunun yaptığı resmen bir oyundu ve hakem ikinci sarıdan bize kırmızıyı gösterince maçın şekli tamamen değişti."

"FENERBAHÇE MAÇINI KAYBEDELİM DİYE YAPIYORLAR"

Sözlerine daha da sert çıkan Yıldırım, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçına vurgu yaptı:

"Yeter artık! Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok. MHK Başkanına söylüyorum. Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Ayıp ya! Rezalet!"

