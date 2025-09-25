Reel kesim güven endeksi 4 ayın zirvesine çıktı

Reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 100.8 ile 4 ayın zirvesine çıktı. Büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da Eylül'de 0.2 puan artarak yüzde 73.8'e çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 74 oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN