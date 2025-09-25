PODCAST CANLI YAYIN

Reel kesim güven endeksi 4 ayın zirvesine çıktı

Eylül ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 100,8 ile son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 100.8 ile 4 ayın zirvesine çıktı. Büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da Eylül'de 0.2 puan artarak yüzde 73.8'e çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 74 oldu.

