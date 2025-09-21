TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 5 soruda TOKİ kampanyası

TOKİ 'nin indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, işlemlerini 17 Ekim 2025 tarihine kadar ilgili bankalara giderek yapabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek ödemeler için indirimden faydalanmak mümkün olmayacak. Peki kampanya ne zamana kadar geçerli olacak? Şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 5 soruda TOKİ kampanyasının detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir kampanya başlatıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyenlere yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler, 22 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Vatandaşlar başvuru için sözleşme imzaladıkları bankaya gidecek, burada indirim sonrası kalan borç hesaplanarak ödeme yapılacak.

Takvim Foto Arşiv

Başvuru şartları neler?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da şart.