TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 5 soruda TOKİ kampanyası

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Daha önce TOKİ’den ev veya iş yeri alanlar borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isterse yüzde 25 indirimden yararlanacak. Peki kampanyadan yararlanma şartları neler? Kampanya ne zamana kadar devam edecek? Banka kredisi çekilebilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir kampanya başlatıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyenlere yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, işlemlerini 17 Ekim 2025 tarihine kadar ilgili bankalara giderek yapabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek ödemeler için indirimden faydalanmak mümkün olmayacak. Peki kampanya ne zamana kadar geçerli olacak? Şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 5 soruda TOKİ kampanyasının detayları...

Kampanya hangi tarihlerde geçerli olacak?

Yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler, 22 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Vatandaşlar başvuru için sözleşme imzaladıkları bankaya gidecek, burada indirim sonrası kalan borç hesaplanarak ödeme yapılacak.

Başvuru şartları neler?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da şart.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve işyeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Borcunun tamamını ödeyemeyen de faydalanabilir mi?

Kampanyadan daha geniş bir kesimin yararlanması için borcunun tamamının ödenmesi zorunlu tutulmuyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Banka kredisi çekiliyor mu?

Borçlarını kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre: Ziraat Bankası ve Halkbank'ta konut kredisi için faiz oranı 120 aya kadar yüzde 2.70. İşyeri için ise Halkbank 3.25, Ziraat ise 4.99 oran belirlemiş durumda.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, bankaya giderken site yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.

Kaç kişinin yararlanması bekleniyor?

Kampanyadan geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısı faydalanabilecek. Böylece yaklaşık 110.6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ EKİMDE BAŞLIYOR

Dar gelirli vatandaşın gözü kulağı ekim ayında açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinde. 81 ilde yapılacak konutlara hiç evi olmayan vatandaşlar başvuru yapacak, sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Yapılacak projelerde gençlere, 3 ve üzerinde çocuğu olan ailelere, depremzedelere, şehit ailelerine, gazilere, emeklilere ve engellilere özel kontenjan ayrılacak. Dar gelirli vatandaşlar uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olacak. Beklenti 500 bin konutun başlatılması.

