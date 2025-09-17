PODCAST CANLI YAYIN

Konut satışları bu yılın zirvesinde: Yüzde 6.8 arttı

Türkiye genelinde Ağustos ayında konut satışları 143 bin 319 olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek ikinci Ağustos rakamına ulaşıldı.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artarak 143 bin 319 oldu. Bu yılın en yüksek konut satışına ulaşılırken, tüm zamanların en yüksek ikinci Ağustos verisi elde edildi.

Ağustos'ta ipotekli satışlar yüzde 45.2 artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13.8'e çıktı. Konut satışları ilk 8 ayda ise yüzde 21.3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek ikinci 8 aylık satış rakamı yakalandı.

İlk 8 ayda ipotekli konut satışları yüzde 84.6 artarak 141 bin 227'ye yükseldi. Ağustos ayındaki ipotekli satışların 4 bin 709'u, Ocak-Ağustos dönemindeki satışların 33 bin 593'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

