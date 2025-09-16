Viento UAV TEKNOFEST 2025'te çifte ödül kazandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST 2025'te önemli başarıya imza attı. Üniversitenin Viento UAV Takımı, çifte ödülün sahibi oldu. İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Kocaeli'de yapıldı. Finale kalan 131 takım arasında HKÜ'nün Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Viento UAV Takımı Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Kategorisi'nde birincilik ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nü kazandı. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Çifte ödül, üniversitemizin inovasyon ekosisteminin meyvesidir" dedi