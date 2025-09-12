PODCAST CANLI YAYIN

Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı

6.5 milyona yakın memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yine ipucu Merkez Bankası’nın anketinden geldi. Peki ankete göre enflasyon farkı ve zam oranı ne olacak? Polis, hemşire, öğretmen ne kadar maaş alacak? İşte detayları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zamları şekillenmeye başladı. Hakem Kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 11 ve taban aylığa bin lira şeklinde belirlenen memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı için ipuçları birbiri ardına geldi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

İlk olarak Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bu tahmin, 2025 ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.14-yüzde 10.56 aralığında olabileceğini, buna göre enflasyon farkının yüzde 2.04-5.3 aralığında çıkabileceğini göstermişti. Bu tahminlere göre de yüzde 11'lik zammın enflasyon farkıyla yüzde 13.26-yüzde 16.88 aralığına ulaşacağı hesaplanmıştı.
Ardından hafta başında Orta Vadeli Program geldi. Burada 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin de 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.14 çıkabileceğini gösterdi. OVP tahminine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.9'a ulaşırken, yüzde 11'lik Ocak zammı da yüzde 16.44'ü bulabilecek.

Memur (AA)Memur (AA)

Son olarak da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi geldi. Eylül ayı anketinde yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.3 olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 17.66'ya ulaşacak.

Memur (AA)Memur (AA)

Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 17.66'lık zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 60 bin 421 liraya yükselecek.

Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 674 liraya çıkacak.

Memur (AA)Memur (AA)

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 76.659
% 17.66 zam+1.000 TL: 91.196,98

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 52.617
% 17.66 zam+1.000 TL: 62.909,16

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 67.766
% 17.66 zam+1.000 TL: 80.733,48

Öğretmen 1/4
Mevcut: 61.146
% 17.66 zam+1.000 TL: 72.944,38

Memur (AA)Memur (AA)

Başkomiser 3/1
Mevcut: 74.490
% 17.66 zam+1.000 TL: 88.644,93

Polis memuru 8/1
Mevcut: 68.084
% 17.66 zam+1.000 TL: 81.107,63

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 126.119
% 17.66 zam+1.000 TL: 149.391,62

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 61.759
% 17.66 zam+1.000 TL: 73.665,64

Doktor (AA)Doktor (AA)

Mühendis 1/4
Mevcut: 78.200
% 17.66 zam+1.000 TL: 93.010,12

Teknisyen (lise mezunu) 11/1
Mevcut: 54.547
% 17.66 zam+1.000 TL: 65.180,00

Profesör 1/4
Mevcut: 111.348
% 17.66 zam+1.000 TL: 132.012,06

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 73.792
% 17.66 zam+1.000 TL: 87.823,67

Vaiz 1/4
Mevcut: 63.916
% 17.66 zam+1.000 TL: 76.203,57

Avukat (AA)Avukat (AA)

Avukat 1/4
Mevcut: 73.515
% 17.66 zam+1.000 TL: 87.497,75

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut: 82.432,30
% 17.66 zam+1.000 TL: 97.989,84

Genel müdür (1/1)
Mevcut: 72.957,86
% 17.66 zam+1.000 TL: 86.842,22

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 17.66 zam+1.000 TL: 40.999,16

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut: 27.688,80
% 17.66 zam+1.000 TL: 33.578,64

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Öğretmen (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 17.66 zam+1.000 TL: 40.999,16

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 47.908,82
% 17.66 zam+1.000 TL: 57.369,52

Başkomiser (1/4)
Mevcut: 34.864,94
% 17.66 zam+1.000 TL: 42.022,09

Polis memuru (1/4)
Mevcut: 34.282,48
% 17.66 zam+1.000 TL: 41.336,77

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 17.66 zam+1.000 TL: 40.999,16

Mühendis (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 17.66 zam+1.000 TL: 40.999,16

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut: 24.406,34
% 17.66 zam+1.000 TL: 29.716,50

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut: 59.466,38
% 17.66 zam+1.000 TL: 70.968,14

Profesör (1/4)
Mevcut: 65.075,88
% 17.66 zam+1.000 TL: 77.568,28

İmam-hatip
Mevcut: 33.995,55
% 17.66 zam+1.000 TL: 40.999,16

Avukat (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 17.66 zam+1.000 TL: 40.999,16

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"